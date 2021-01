Por que Sergio Ramos ainda não tem proposta para renovar com o Real Madrid?

O ídolo ainda não recebeu proposta dos merengues para ficar no Santiago Bernabéu

Não é segredo para ninguém que Sergio Ramos já é um dos maiores nomes da história do . O que pode ser uma surpresa é que desde o dia 1 de janeiro, o defensor está livre para assinar um pré-contrato com outro clube e, em tese, deixar os merengues.

Assim como Lionel Messi, o contrato do jogador se encerrará no final da atual temporada. Com 34 anos, o espanhol está na equipe madrilenha desde 2005, quando chegou do . Diferentemente do que acontece com o argentino, porém, o zagueiro ainda não recebeu nenhuma proposta para renovar seu vínculo.

Principal defensor da equipe, Sergio Ramos quer ficar no Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, entretanto, não parece fazer questão de ficar com o ídolo. Enquanto outros atletas como Casemiro ou Carvajal, já consolidados, renovaram seus acordos mesmo após a crise financeira da pandemia, o ídolo ainda não foi contactado.

Uma das principais tradições do clube merengue para lidar com jogador mais veteranos é a de renovar o contrato ano a ano. O zagueiro ainda tem muito mercado, porém, e especulações já dão que sua situação estaria sendo observada de perto pelo , na figura de seu treinador, Pep Guardiola. Se o Real deixar a renovação para a última hora...

Enquanto as duas partes vão conversando e tentando começar a entrar em acordo, a torcida do Real Madrid vai aumentando a sua preocupação. Por mais que uma pequena parcela acredite que sim, o clube está certo em esperar para renovar o contrato do atleta, a grande maioria esperaria ver essa situação resolvida "para ontem".

Qualquer coisa diferente de uma renovação seria altamente surpreendente. De qualquer forma, fontes da ESPN atestam que o Manchester City acompanha a situação de Sergio Ramos, em fim de contrato no Real Madrid, e avalia a possibilidade de uma oferta. https://t.co/zFNtoipHPE — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 4, 2021

É claro: existem algumas conversas informais acontecendo, já que Florentino Pérez e Sergio Ramos tem uma boa relação, ao passo que o zagueiro não tem nenhuma intenção de deixar o Santiago Bernabéu. A realidade, porém, é que segundo fontes da Goal, o defensor ainda não recebeu nenhuma proposta para renovar.

Existem algumas razões para defender a cautela do clube: o ídolo vem se machucando mais vezes do que o habitual nos últimos tempos, já tem uma idade avançada e recebe um salário altíssimo. Mas é verdade é que o Real Madrid precisa renovar com Sergio Ramos. E a equipe ainda parece não ter entendido isso.