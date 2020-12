Real Madrid decepciona e Marcelo vê sua “zica” aumentar

Real perde pontos contra o Elche, perde chance de se aproximar do Atlético e vê Marcelo prolongar seu "inferno astral"

O passa por momento difícil na temporada 20/21, e o brasileiro Marcelo segue em seu inferno astral pelos Merengues, com sua pior fase desde sua chegada no clube, no já distante ano de 2007.

A decepção da vez foi contra o Elche, time da parte inferior da tabela que vinha de uma sequência de oito partidas sem vencer na . Mesmo na briga pela liderança com o , o Real não conseguiu mais do que um empate contra os donos da casa. Modric abriu o placar para o time da capital, que cedeu o empate no segundo tempo, com pênalti convertido por Fidel Chaves após falta de Carvajal.

Com o tropeço, o Real perde pontos para o Elche pela primeira vez desde 1978 e fica a dois pontos de diferença do Atlético de Madrid, que tem duas partidas a menos na La Liga.

Sem jogar sequer um minuto pelo Real na agora interrompida sequência de seis vitórias do clube, Marcelo foi titular na partida desta quarta (30), e deu mais um exemplo da “zica” que o acompanha nas últimas temporadas. Com o brasileiro em campo no lugar do francês Ferland Mendy, o Real ganha menos e perde muito mais.

São 28 vitórias e 5 derrotas em 42 partidas com Mendy como titular (67% e 12%, respectivamente), contra 16 vitórias e 8 derrotas nos 28 jogos com Marcelo titular (59% e 30%, respectivamente). Os números ajudam a demonstrar a superioridade do jovem francês, considerado mais vigoroso e ativo defensivamente, contra um Marcelo que apoia muito mas deixa a desejar no campo defensivo.

A boa notícia para o Madrid é que Marcelo segue na briga pela titularidade do time. Durante suas férias em Serra Nevada, o tetracampeão da Champions contratou um preparador físico para acompanhá-lo, para recuperar sua boa forma e voltar aos seus melhores dias pelos Blancos.