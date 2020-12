Manchester United x PSG ao vivo: siga em tempo real o jogo da Champions League

Ídolo da torcida do por quase sete anos, Edinson Cavani foi um dos principais jogadores da equipe francesa no período, alcançando marcas históricas de artilharia. Sua saída do clube, porém, não foi positiva: o uruguaio saiu brigado, após não ter sido liberado no começo de 2020. Agora, reencontra os parisienses, para provar que ainda pode ser útil.