PSG para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Goal faz um raio-X do time parisiense para a próxima temporada sob o comando de Thomas Tuchel

Ainda em busca do tão sonhado título da , o inicia a temporada 2019/20 com algumas novidades no elenco, enquanto rumores sobre as saídas de Mbappé e Neymar ganham cada vez mais força.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo em Paris. Confira!

QUEM CHEGOU?



Foto: Getty Images

Pablo Sarabia, de 27 anos, é o mais novo reforço do , com um contrato válido por cinco temporadas.

O espanhol, formado pelo e que se encontrava há três temporadas no , custará ao PSG, segundo a imprensa, entre os 18 e 20 milhões de euros.



Foto: Getty Images

O campeão francês também anunciou a contratação de Ander Herrera, de 29 anos, com contrato até 2024.

O jogador chega a Paris a custo zero, depois de o seu contrato com o ter terminado no final da última temporada.



Foto: Getty Images

O goleiro Marcin Bulka, ex- , também desembarcou em Pariscom um vínculo de três temporadas.

QUEM SAIU?



Foto: Getty Images

Após um ano de PSG, Gianluigi Buffon vai voltar para casa. A oficializou o retorno de um de seus maiores goleiros. A Velha Senhora não teve custos com a transferência, tendo em vista que o atleta estava livre no mercado por não renovar o vínculo com o clube parisiense.



Foto: Getty Images

O brasileiro Daniel Alves seguiu o mesmo caminho de Buffon e deixou o clube pelo qual se sagrou bicampeão francês de futebol. Atualmente, disputando a pela seleção brasileira, o lateral é especulado no Manchester City.

ELENCO

Goleiros

16 - Alphonse Areola

- Kevin Trapp

- Rémy Descamps

- Marcin Bulka

Defensores

5 - Marquinhos

4 - Thilo Kehrer

3 - Presnel Kipembe

2 - Thiago Silva

33 - Loic Mbe Soh

Laterais

20 - Layvin Kurzawa

14 - Juan Bernat

34 - Stanley N'Soki

12 - Thomas Meunier

31 - Colin Dagba

Meio-campistas

8 - Leandro Paredes

6 - Marco Verratti

21 - Ander Herrera

24 - Christopher Nkunku

- Pablo Sarabia

Atacantes

10 - Neymar

23 - Julian Draxler

- Jesé

11 - Angel Dí María

7 - Kylian Mbappé

9 - Edinson Cavani

17 - Eric Maxim Choupo-Moting

UNIFORME DA TEMPORADA



Foto: Divulgação Nike

A nova camisa titular do Paris Saint-Germain é predominantemente azul escura e volta a ter sua tradicional faixa vertical com as cores branca e vermelha, sendo uma grande faixa branca com uma listra vermelha ao centro.

Calção e meiões azuis escuros completam o uniforme para jogos como mandantes.