Barcelona? City? Onde Daniel Alves jogará na próxima temporada?

Após deixar o PSG, Daniel Alves tem passe livre para qualquer equipe. Qual será o destino do brasileiro?

Principal atleta durante a vitória do sobre a , por 2 a 0, na última terça-feira (02), Daniel Alves mostrou que está em alto nível. Inesperadamente, uma das jóias que, atualmente, está sem clube no atual mercado de transferências.

Recentemente, Daniel decidiu deixar o e ainda não tem clube para a próxima temporada. Por sua vez, com o desempenho diante dos Hermanos, o interesse de times europeus e até mesmo dos brasileiros cresceu gradativamente.



Com três gols e oito assistências nos 32 jogos que disputou na última temporada com o , Daniel agora é um jogador livre para assinar com qualquer equipe. O razoável preço de mercado, faz com que o atual capitão do Brasil seja cogitado de alguma maneira no ex clube, o .



O Barça que ainda não se manifestou sobre o assunto, seria o melhor destino para o brasileiro começar a temporada 2019-20, após o fim da . Na equipe espanhola, Daniel foi campeão da , Mundial Interclubes, , Supercopa da , e Supercopa Europeia.

Caso conquiste o torneio sul-americano no próximo domingo (07), Daniel irá ergue o 40º título da carreira, sendo o jogador mais vitorioso de todos os tempos. Uma verdadeira jóia à procura de um clube.