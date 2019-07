'Dream Barça' com Neymar e Griezmann? Os planos do Barcelona para dominar até no feminino

Time catalão tem planos para ser dominante não apenas no futebol, mas em outros esportes e conta com grandes estrelas para isso

O já vive alguns anos fora do completo domínio que o caracterizou durante alguns períodos. Sem vencer a desde 2015, o time masculino deve começar a próxima temporada com algumas mudanças importantes em seu elenco, enquanto isso, a equipe feminina, que chegou à finalíssima da Champions na última temporada, começa a ganhar novos nomes para ajudar a elevar o nível do time. As informações são do Mundo Deportivo.

Para o masculino, o Barça vive a expectativa de um acerto com Antoine Griezmann. O atacante estava no e já anunciou saída do Wanda Metropolitano. O jogador francês campeão do mundo chegaria para compor o ataque junto com Luis Suárez e Lionel Messi. Já tendo concorrido a prêmio de melhor jogador do mundo, a presença de Griezmann é vista como uma possibilidade que traria um poderio ofensivo ainda maior do que o atual.

Porém, as tentativas de novos atletas não param em Griezmann. Não é segredo que se estende uma longa novela envolvendo uma volta de Neymar ao Camp Nou. Embora haja declarações de que Neymar seria uma má opção para o clube e para a liga, o vestiário do Barça parece gostar da ideia de ter o brasileiro de volta. Uma negociação com o é bastante complicada pois envolve uma quantia muito grande de dinheiro e possíveis trocas de jogadores.

Além disso, os catalães ainda não desistiram de contratar Matthijs de Ligt. Embora o jovem zagueiro holandês esteja mais propenso a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo na , o Barça tenta fazer com que o capitão do siga os mesmos passos de Frenkie de Jong e assine com o clube blaugrana.

Porém, não é só no futebol masculino que o Barça pensa em estender seu domínio. Especialmente após a enorme visibilidade da feminina, a equipe blaugrana se prepara - e já começa a se mexer - para montar uma potência no time das mulheres.

Uma das provas disso está na recente aquisição da meio-campista espanhola Jennifer Hermoso. Ela foi o grande destaque da seleção da na Copa do Mundo, que perdeu nas oitavas de final para os . Hermoso conduziu o time de seu país em sua segunda Copa e foi uma das responsáveis por um dos mais difíceis jogos que os EUA enfrentaram nessa edição do Mundial.

Hermoso chega para o lugar de Toni Duggan, atacante inglesa que jogou o Mundial. Além disso, o Barça contratou a atacante norueguesa Caroline Graham Hansen, que é considerada uma das mais promissoras atacantes europeias e esteve com sua seleção na Copa do Mundo.

A equipe feminina ainda garantiu a permanência de Asisat Oshoala. A atacante nigeriana estava emprestada e fez o único gol do Barcelona na final da Champions Legue contra o , que acabou 4 a 1. Como se não bastasse, a base do time, que é uma das bases da seleção espanhola, que conta com Maria León, Sandra Paños, Vicky Losada, Alexis Putellas, entre outras, será mantida numa aposta de continuidade.

O plano também passa muito pela presença da melhor jogadora do mundo de 2017 e finalista da Copa do Mundo, Lieke Martens. Embora não faça um Mundial com tanto destaque, Martens é considerada uma das maiores armas no futebol feminino atual e ajudou seu clube e seleção a chegarem pela primeira vez nas finais mais importantes: Champions League e a Copa do Mundo.