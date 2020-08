Presidente do Barcelona explica conversas com Neymar e Lautaro

Josep María Bartomeu descartou retorno do brasileiro na próxima janela e disse que negociação pelo argentino está parada

Será que Neymar desta vez volta para o ? Ou o clube vai apostar suas fichas em Lautaro Martínez? Em entrevista ao jornal catalão Sport, o presidente Josep María Bartomeu falou sobre os dois sonhos de verão (europeu) dos catalães - e não foi muito otimista.

Sobre o atacante argentino, o mandatário afirmou que "jogadores deste nível não podem nunca ser descartados", mas ressaltou que "o Barça falou por várias semanas com a e no momento as conversas estão paradas por acordo mútuo entre os dois clubes".

Se Lautaro está difícil, Ney, segundo Bartomeu, está fora de cogitação. "Na situação atual é inviável. E o não quer vendê-lo, o que é normal, porque é um dos melhores do mundo. Na janela passada tentamos (contratar o brasileiro) com muita força, mas neste verão não haverá nenhuma tentativa", declarou.

O presidente do Barcelona afirmou ainda que a pandemia do novo coronavírus fez o clube deixar de arrecadar 200 milhões de euros entre março e junho e que a expectativa para a próxima temporada é arrecadar 30% a menos do que o esperado. Por isso, "a situação não permite fazer grandes investimentos".

"Acredito que as contratações multimilionárias acabaram, a menos que haja intercâmbio de jogadores. Todos os grandes clubes europeus foram afetados e todos estão trabalhando para se adaptar. E isso não vai durar um ano, mas sim três ou quatro", apostou.



Até o momento, a única contratação de peso do Barça para a próxima temporada é o volante bósnio Pjanic, envolvido na negociação do brasileiro Arthur - a quem Bartomeu inclusive criticou - com a .

"Acompanhávamos Pjanic há bastante tempo. Mas por muitos anos não aconteceu, pois o clube não queria vendê-lo. Ele sempre esteve encantado com a possibilidade de vir ao Barça. Não foi uma contratação surpreendente. Ele vai se consolidar facilmente como um jogador importante", concluiu Bartomeu.