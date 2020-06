Neymar e Mbappé ficam 'com certeza' no PSG: "não tem nem o que pensar sobre"

Para o brasileiro Leonardo, não há por que pensar em saída da dupla durante a próxima janela de transferências do mercado europeu

O já faz planos de retomar seus treinamentos e espera a continuação da temporada para tentar consagrar Neymar e companhia na história do clube. Enquanto isso, porém, o time francês traça como objetivo manter a grande dupla Neymar-Mbappé pelo maior número de anos possível.



"Mbappé é o futuro do . Isso é o que todo mundo quer. O cenário ideal seria ele renovar o seu contrato conosco. Ele está entre os cinco melhores do mundo já. Messi tem 32, Cristiano Ronaldo tem 35. Neymar tem 28, Mbappé tem 21 e os dois estão conosco", avaliou o diretor de futebol do clube, Leonardo.



Para o dirigente, tetracampeão mundial com o em 1994, não é o momento de ficar pensando já em renovação. Os dois atletas têm contrato com o clube até 30 de junho de 2022, dando ao menos mais dois anos de segurança para o PSG.



"Não há necessidade de ficar pensando nisso desde já. Nós temos que aproveitar que eles estão aqui conosco já porque eles são algo absurdo. Temos que encontrar soluções para que eles continuem aqui", avaliou.



Leo ainda lembrou das tratativas pela permanência de Neymar no ano passado, quando o atacante queria voltar para o . Para ele, esse sentimento ficou no passado.



"Nós não conversamos mais sobre isso. Ele está feliz, tem feito uma grande temporada e está muito bem entrosado no nosso elenco", concluiu.



Neymar e outros sul-americanos do clube são esperados na para começar a semana já em território parisiense. A ideia é que os jogadores realizem a quarentena necessária para viajantes durante a próxima semana, antes da retomada dos treinamentos, no dia 22 deste mês.