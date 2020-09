PSG vive pesadelo pós-Champions: caso Neymar, surto de covid-19 e tensão no mercado

Derrotas na Ligue 1, jogadores expulsos, casos do novo coronavírus e dificuldades para fazer novas contratações tumultuam início de temporada

O teve em 2019/20 uma das melhores temporadas de sua história, tendo disputado a final da Liga dos Campeões pela primeira vez. Contudo, o tão sonhado título não veio e após a derrota para o de Munique, o Paris vive um grande pesadelo.

Na , o clube ocupa a 18ª colocação, sem pontos ou gols marcados. É verdade que o PSG tem um jogo a menos do que seus rivais, mas esse não é o lugar onde o time milionário esperava estar.

Nesta quarta-feira (16), contra o Metz, em partida remarcada da primeira rodada, Neymar, Paredes e Kurzawa ficarão de fora, cumprindo suspensão automática após terem sido expulsos contra o Olympique de Marseille.

O camisa 10 brasileiro recebeu seu cartão vermelho após acusar veementemente o zagueiro rival, Álvaro González, de proferir insultos racistas ao longo da partida. Após o apito final, Neymar usou suas redes sociais para confirmar a acusação, enquanto o defensor espanhol seguiu negando o ocorrido.

Na quarta-feira, o comitê disciplinar da Liga Francesa se reunirá para avaliar o episódio, que deve render uma investigação completa e provavelmente muito longa sobre as ações de ambos os jogadores. Além disso, o comitê também irá julgar o caso dos atletas que receberam o cartão vermelho. Neymar pode pegar até sete partidas de gancho, o que certamente preoupa Thomas Tuchel.

Foto: Getty Images

Mbappé, que tem contrato válido até 2022 e segue sendo especulado no , permanece isolado após ser diagnosticado com o novo coronavírus, enquanto disputava a Liga das Nações com a seleção da .

Com isso, o PSG entrará em campo nesta quarta-feira mais uma vez com um time remendado. A provável escalação do Paris é: Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Bernat; Gueye, Verratti e Draxler; Sarabia, Icardi e Di María.

Além do craque francês, outros seis atletas titulares contraíram a Covid-19 - Neymar, Marquinhos, Icardi, Paredes, Di María e Keylor Navas - e também não puderam entrar em campo na primeira partida do clube na Ligue 1, que terminou com derrota por 1 a 0 para o Lens.

O fato é que nas duas partidas, o PSG teve médias de apenas cinco chutes a gol, apesar de ter 67% de posse de bola. Problema que vem se repetindo desde o início da pandemia.

Chegadas e saídas

Foto: Getty Images

Além disso, Thomas Tuchel e Leonardo, diretor esportivo do clube, têm visões diferentes sobre as necessidades do Paris no mercado de transferências.

“O plantel é muito enxuto. Precisamos de mais jogadores e de mais qualidade ", lamentou Tuchel no domingo.

Até agora, o clube já perdeu Thiago Silva, Edinson Cavani e Thomas Meunier, todos titulares. Eric-Maxim Choupo-Moting também discute sua renovação mas é outro jogador que pode deixar o Paris. Dentre as perdas, apenas uma reposição foi feita, para a lateral direita. O italiano Alessandro Florenzi, que estava na Roma.

O momento também não ajuda. Restrições do Fair Play Financeiro (FFP) e a crise do novo coronavírus fazem com que a vasta riqueza do clube não possa ser explorada da melhor maneira possível e novas contratações de peso parecem distantes.

A final da Liga dos Campeões foi alcançada 2019/20 e o título não veio. Agora, mesmo com apenas alguns dias da nova temporada, voltar a decisão da competição europeia já parece ficar cada vez mais difícil.