Mbappé cogita renovar com PSG, mas com multa especial para Real Madrid e gigantes

Atacante francês é um dos grandes alvos do clube merengue, mas renovação de com o Paris deve encarecer a operação para Florentino Pérez

A dupla sensação do é sem dúvida nenhuma a mais cobiçada do futebol Europeu. Enquanto o retorno de Neymar ao Barcelona volta à tona a cada janela de transferências, a renovação de Mbappé e sua possível ida ao Real Madrid também esquentam os noticiários no velho continente. No entanto, a atual crise causada pelo novo coronavírus faz com que uma grande incerteza paire por todos os clubes, até mesmo os mais ricos.

E esse cenário pode fazer com que o atacante francês renove seu contrato com o Paris. Porém, segundo o As, isso só vai acontecer com uma cláusula contratual que permita Mbappé se transferir ao - ou a outro gigante da Europa - por uma quantia fixa em dinheiro. Claro que essa quantia giraria em torno de cifras astronômicas, algo próximo dos 222 milhões de euros pagos pelo PSG por Neymar, que se tornou a transferência mais cara da história.

Com certeza essa renovação é vista com bons olhos pelo Paris. O clube estava ameaçado de perder Mbappé já na próxima janela de transferências ou então de perdê-lo de graça mais para frente, mas pode garantir sua permanência pelo menos em um futuro próximo, além de assegurar a entrada de uma bela quantia por sua venda.

Para o francês o novo contrato também é vantajoso. Apesar de não se transferir ao Real Madrid neste momento, o jovem terá um aumento considerável de salário a longo prazo e ainda segue com chances reais de sacramentar sua ida a outro gigante Europeu em breve.

Quem sai mais prejudicado das negociações é o próprio Real Madrid, que estava de olho no craque há algum tempo e até cogitava levá-lo por quantias abaixo do esperado por um jogador desse porte, como fez com Hazard, ex- , pressionando o belga para não renovar seu contrato com o clube inglês, forçando uma saída mais barata.

Mesmo que exista uma cláusula que permita uma investida merengue por um preço fixo, esse valor certamente será bem mais alto do que Florentino Pérez estava esperando. Ainda mais com a pandemia do novo coronavírus, esse novo preço pode frear as expectativas do Real por algum tempo.