Premier League com jogos mais curtos? É uma das ideias para volta do futebol na Inglaterra

Jogos com menos de 90 minutos podem ser alternativa para retomada do Campeonato Inglês

A Premier League não sabe como serão disputadas as partidas restantes da atual temporada. Porém, a entidade não descarta nenhuma possibilidade. E uma delas pede que os jogos tenham menos de 90 minutos.

Quem afirmou isso foi Gordon Taylor, diretor executivo da PFA, a associação de futebolistas profissionais da . "Nós não sabemos o futuro. O que nós sabemos são as propostas que estão na nossa mesa: mais substituições, jogos com menos de 45 minutos cada tempo, campos neutros. Há muita coisa sendo discutida", disse ele à BBC Radio 4.

A própria Fifa considera estabelecer cinco substituições na volta do futebol. Sobre as partidas em campo neutro, a cidade de Perth, na , se ofereceu para receber as partidas restantes da Premier League.

"Tentamos esperar e ver quais propostas serão aceitas e depois ter a cortesia de permitir que jogadores, treinadores e dirigentes também assimilem e considerem tudo isso", afirmou Taylor, que também indicou que os atletas decidirão se querem ou não jogar: "Eles [jogadores] têm preocupações sobre a saúde, eles não são estupidos nem ingênuos. Portanto, a escolha é deles".

Ainda segundo Taylor, Sergio Agüero, atacante do , é um dos atletas mais preocupados com toda essa situação. "Sergio é um jogador top e está seguro de sua opinião. Não é questão de estar com medo, mas sim de estar bem informado e ouvir as principais autoridades para se fazer um retorno seguro, o máximo possível".