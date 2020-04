Project Restart: quais são os protocolos para a volta da Premier League?

Os planos para a volta do futebol inglês em 8 de julho já estão sendo traçados; ideia é retomar as partidas após a quarentena

A Premier League preparou um documento com sete páginas de planejamento sobre o possível retorno do campeonato. Uma reunião via videoconferência será realizada nesta sexta-feira, 1 de maio, para discutir um potencial retorno em 8 de julho. Richard Garlick, diretor da organização, foi um dos principais responsáveis pela montagem deste documento que pode ser ratificado.

Entre os divesos detalhes, um deles é sobre os centros de treinamentos dos clubes ingleses, favoráveis à volta . Os jogadores devem usar máscaras nas dependências do clube, exceto durante as atividades físicas, e todos os equipamentos usados, incluindo as bolas, deverão ser desinfectadas antes e depois das seções de treinos, reduzindo assim o contágio da covid-19.

Todos os envolvidos nos treinamentos e nas partidas deverão passar por testes de coronavírus com dois dias de antecedêndia à volta aos treinamentos. O isolamento social deve continuar, incluindo até mesmo medidas nos estacionamento, sendo recomendados que haja um espaço de três vagas vazias entre cada carro estacionado.

Massagens não serão permitidas, exceto em casos extremos e autorizados pelo clube. As seções de treinos devem ser realizadas com, até, cinco jogadores. Alguns clubes já iniciaram a volta aos treinos individuais. O foi o primeiro destes clubes. , e também retomaram suas atividades.

Paralisada desde 13 de março, quando Mikel Arteta, treinador dos Gunners, testou positivo, a Premier League não trabalha com o fim do campeonato, como fez a Ligue 1 nesta semana , seguindo o que foi decidido na Holanda . Os prejuízos caso o Campeonato Inglês seja cancelado seriam bilionários para todos os envolvidos .

No documento, é afirmado que "este protocolo irá ter o consenso de todos os envolvidos na Premier League, incluindo os clubes. Nenhum clube deve permitir ou facilitar o treinamento em grupo em seu centro de treinamento antes da data em que tal atividade for permitida pelo governo".

Para minimizar os impactos da paralisação da atual temporada visando já a próxima, a Uefa quer que os campeonatos se encerrem até o fim de julho. Para tanto, é preciso que os clubes voltem aos treinos normais até 18 de maio.