Premier League na Austrália? País da Oceania se oferece para receber fim da temporada

Agente inglês Gary Williams diz que clubes e governo britânico aprovam a mudança

Enquanto a já encerrou o seu ano, a Premier League pode terminar sua temporada 2019/20 fora do território britânico para evitar perdas milionárias. De acordo com o jornal 'The Sun', o agente Gary Williams propôs transferir o restante da campanha para Perth, na .

"Tive conversas com os clubes e eles gostaram da ideia. Eu também conversei com funcionários do governo [britânico] e eles estão entusiasmados. Ficamos de falar novamente esta semana. Toda a gente está segura aqui. O governo levantou muitas restrições. Estamos reunidos em grupos de dez pessoas, podemos passear e as praias estão abertas. Tivemos quatro novos casos nos últimos dez dias", confirmou Williams.

O senador estadual de Perth Glenn Sterle explicou: "Estou assistindo o que está acontecendo na com o coração pesado. Queremos ajudar".

Nos últimos anos, Perth já atraiu clubes do Premier League anteriormente, com o e o visitando a cidade nos últimos anos em turnês de pré-temporada.

Vale destacar que Perth tem quatro grandes instalações desportivas que podem ser usadas, o Optus Stadium, com capacidade 65 mil torcedores, além de Perth Oval (20.500), WACA de críquete (24.500) e o Joondalup Arena (16.000).