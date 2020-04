Fifa estuda mudar regras do futebol para retorno após paralisação

Novo coronavírus deixará calendário do futebol mais apertado do que o normal; Fifa propõe aumentar o número de substituições para evitar lesões

Com muitos países apresentando uma redução nos casos do novo coronavírus, os governos começam a pensar em uma reabertura gradual do isolamento social. Com isso, a FIFA já começa a pensar em alternativas para a retomada do futebol.

E como o calendário será mais apertado do que o normal, a entidade propõe aumentar o número de substituições durante os 90 minutos de três para cinco jogadores, de acordo com a agência Reuters, a fim de ajudar a combater possíveis lesões de jogadores com o maior número de partidas em menos tempo.

Com a disputa das ligas e copas nacionais, além dos torneios continentais, como a Libertadores da América e a Liga dos Campeões - além dos campeonatos estaduais, no -, algumas equipes terão um enorme número de partidas para fazer até o fim da temporada em um curto período de tempo. A maratona de jogos certamente pode aumentar consideravelmente o número de lesões.

Como funcionaria a nova regra

Segundo a proposta da FIFA, a mudança de regra se aplicaria até 31 de dezembro de 2021, o que significa que todas as competições da temporada 2020/21 podem ter até cinco substituições.

No entanto, ainda haveria apenas três paradas na partida por equipe para substituições, a fim de evitar que os jogos parem por muito tempo. Assim, para utilizar as alterações extras, os times teriam que substituir mais de um jogador por vez.

Caso a partida vá para a prorrogação, cada equipe ainda poderia fazer mais uma alteração, o que já acontece normalmente.

A medida também se aplicaria aos jogos de seleções nacionais, visto que as eliminatórias para a de 2022 também foram afetadas pelo atraso causado pelo Covid-19.

Os jogos qualificatórios já estão atrasadas ​​na Ásia e na América do Sul, o que também deve acontecer na Europa no próximo ano, após a UEFA adiar a de 2020 para o próximo ano.

O que a FIFA disse

A entidade pensou na mudança para preservar a saúde dos atletas, mediante a maratona de jogos que deve acontecer. A sequência de jogos no Brasil deve ser ainda maior com a retomada dos estaduais.

“A segurança dos jogadores é uma das principais prioridades da FIFA. Uma preocupação a esse respeito é que a frequência das partidas possa aumentar o risco de possíveis lesões devido à sobrecarga dos jogadores”, disse um porta-voz da entidade à agência DPA.

“Diante disso, e do desafio único enfrentado globalmente na entrega de competições de acordo com o calendário originalmente previsto, a FIFA propõe que um número maior de substituições seja temporariamente permitido, a critério do organizador da competição”.

O que falta para a medida entrar em vigor?

Assim como todas as regras do futebol mundial, a medida tem que ser ratificada pela International Football Association Board (IFAB), órgão que define todas as regras do esporte.

Mas com a proximidade do retorno do esporte, a aprovação da medida pelo órgão deve ser uma mera formalidade e deve acontecer em breve.

Contudo, além da entidade, caberia a cada competição dar a palavra final sobre adotar a nova medida ou não.