Por que São Paulo x Fortaleza pela Copa do Brasil é no domingo?

Partida entre Tricolores acontece no domingo (25) para evitar um conflito de datas, caso o São Paulo se classifique para a Copa Sul-Americana

Os torcedores já estão mais do que acostumados com as partidas da Copa do entre terça e quinta-feira, intercaladas com as rodadas do Brasileirão aos finais de semana. Mas ao contrário do que acontece normalmente, a decisão entre São Paulo e Fortaleza, pelas oitavas de final do torneio, será disputada no dia 25 de outubro. Mas por que o duelo entre tricolores pela será em um domingo?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A mudança de data do confronto aconteceu para viabilizar a provável participação do São Paulo na Copa Sul-Americana de 2020. Através da Libertadores da América, os terceiros colocados de cada grupo garantem vaga na competição, a exemplo do que acontece entre Liga dos Campeões e .

Mais artigos abaixo

Mais times

E esse é justamente o caso do . O time de Fernando Diniz não tem mais chances de seguir para as oitavas de final da Libertadores, mas enfrenta o Binacional, nesta terça-feira (20), para garantir o terceiro lugar no grupo D e, consequentemente, a classificação para a de 2020.

Caso isso, poderia haver um conflito de datas entre os jogos do Tricolor paulista na disputa das duas copas. A Sul-Americana terá sua primeira rodada entre os dias 27 e 29 de outubro, justamente no mesmo período em que acontecem os duelos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

Dessa forma, a CBF alterou as datas dos confrontos entre Fernando Diniz e Rogério Ceni pela competição nacional. O primeiro jogo, antecipado para o dia 14 de outubro, terminou empatado em 3 a 3, com direito a duas expulsões para o Fortaleza e gol de Brenner aos 95 minutos. Agora, o São Paulo decide no Morumbi a vaga para as quartas de final no próximo domingo, dia 25 de outubro.

Para viabilizar a mudança de data dos dois confrontos, a CBF teve de remarcar outras quatro partidas do Brasileirão: Ceará x São Paulo e x , pela 16ª rodada, e São Paulo x e x Fortaleza, pela 17ª.