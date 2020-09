Os times classificados às oitavas de final da Libertadores 2020

Fase de grupos do torneio continental está chegando à reta final; confira quem já garantiu vaga no mata-mata!

Depois de uma longa parada por causa da pandemia do novo coronavírus, a da América voltou repleta de emoções. Com a quarta rodada da fase de grupos prestes a acabar, as oitavas de final da competição já começam a ser desenhadas.

Até este momento, o Nacional, do , é o único time que já garantiu matematicamente a vaga no mata-mata. Mas outras equipes, dentre as quais brasileiras, estão em boas condições de garantirem classificação em breve.

Confira abaixo como está a disputa em cada grupo da Libertadores!

GRUPO A

A vitória heróica contra o Barcelona fora de casa deu força ao após ser goleado por 5 a 0 pelo na terceira rodada. O tem nove pontos assim como o Del Valle, que leva a melhor no saldo de gols. O , com seis, entrou de vez na briga ao bater os equatorianos por 4 a 1. O , por outro lado, perdeu os quatro jogos e está eliminado.

GRUPO B

O perdeu os 100% de aproveitamento ao ficar no empate com o Guaraní, mas ainda assim precisa apenas de um empate nas duas rodadas que restam para avançar de fase. Os paraguaios somam sete pontos, três a menos que o e três a mais que o Bolívar, com quem deve disputar a segunda vaga. O Tigre, da , só tem um ponto e depende de um milagre para chegar às oitavas.

GRUPO C

O é o líder da chave após derrotar o Colo Colo por 2 a 0 na quarta rodada. Mas a situação segue em aberto. O Furacão tem nove pontos, enquanto os chilenos têm seis. e estão com três e ainda se enfrentam no complemento da rodada, nesta quinta-feira.

GRUPO D

O grupo do , que está em apuros após perder para a LDU por 4 a 2. Os equatorianos lideram a chave com nove pontos e devem carimbar a vaga nas oitavas na próxima rodada, quando recebem o lanterna Binacional (três pontos). Ao Tricolor, que soma quatro, resta vencer o em Buenos Aires para seguir com chances. Os argentinos estão em segundo, com sete pontos e um saldo muito maior que os paulistas (11 a 0).

GRUPO E

O alcançou os mesmos sete pontos do ao vencer o clássico nesta quarta-feira por 1 a 0. Os arquirrivais somam sete pontos, com o levando a vantagem no saldo. Mas América de Cali e do , ambos com quatro, ainda ameaçam a classificação da dupla a duas rodadas do fim.

GRUPO F

O grupo do único classificado até o momento: o Nacional, do Uruguai, tem 12 pontos em quatro jogos e já garantiu vaga. O , da Argentina, soma sete e está em segundo. Estudiantes de Mérida-VEN tem três e ainda sonha, enquanto o -PER, com um, está praticamente fora.

GRUPO G

GRUPO H

O pode encaminhar sua vaga se bater o no Uruguai nesta quinta-feira. O tem sete pontos e é seguido por Defensa y Justicia (seis) e (cinco), que já se enfrentaram nesta rodada (vitória argentina por 2 a 1). O time uruguaio é o lanterna com só um ponto até aqui.

O lidera com sete pontos em três jogos e vai ficar muito perto da vaga se vencer o lanterna Independiente Medellin (zero) nesta quinta-feira, fora de casa. O Caracas tem sete pontos e menor saldo, enquanto o tem seis (os dois times, porém, já atuaram nesta rodada).