Segunda fase da Sul-Americana 2020: classificados, jogos, datas e mais

Os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana 2020 estão definidos; São Paulo pega o Lanús (ARG), Vasco enfrenta o Caracas (VEN)

Com as 32 equipes classificadas já conhecidas, a Conmebol realizou sorteio nesta sexta-feira (23) para definir os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana de 2020 . As partidas de ida já acontecem já no mês de outubro, com os jogos de volta apenas em novembro.

Três brasileiros ainda brigam pelo título da competição. O São Paulo, classificado após ficar em terceiro lugar no grupo D da Libertadores , enfrenta o Lanús, da . Já e , que disputam o torneio desde o início, enfrentam respectivamente Caracas, da , e , do .

Confira todas as informações sobre a segunda fase da de 2020:

Times classificados

Ao todo, 32 times ainda estão na briga pelo título da Sul-Americana, na fase que antecede as oitavas de final. Oito clubes entram diretamente nesta etapa da competição, através da Libertadores da América - os terceiros colocados de cada grupo -, e se juntam aos 24 clubes que já estavam garantidos no torneio.

Os primeiros clubes classificados foram: Vasco, Bahia, Unión Santa Fé, Sol de América, Unión La Calera, Independiente, Coquimbo Unido, , Plaza Colonia, Melgar, -URU, Fénix, , Sportivo Luqueño, Veléz Sarsfield, Millionarios, Lanús, , Sport Huancayo, Huachipato, Audax Italiano, -URU. Eliminados na pré-Libertadores, Atlético Tucumán e Deportes também já haviam se classificado.

Além deles, , Bolívar, , , , Estudiantes de Mérida, Defensa y Justicia e Caracas entram na competição através da Libertadores da América.

Confrontos

Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Vasco x Caracas (VEN)

Lanús (ARG) x São Paulo

Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Melgar (PER) x Bahia

Fénix (URU) x Huachipato (CHI)

Datas das partidas

A primeira rodada de partidas será disputada entre os dias 27 e 29 de outubro. Já os jogos de volta da segunda fase acontecem entre os dias 3 e 5 de novembro.

Para conseguir encaixar todas as datas restantes, a final da Sul-Americana ultrapassará 2020 e deve acontecer somente em janeiro de 2021. A tendência é que a final seja disputada nos dias 23, 24 ou 30 de janeiro de 2021.