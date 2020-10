Adeus à Libertadores serve para São Paulo fazer testes e evitar vexame ainda maior

Tricolor pode se classificar para a Sul-Americana se vencer ou empatar com o Binacional; Diniz colocará força máxima ou dará chance à reservas?

O se desdepe nesta terça-feira, 20, de uma de suas piores participações na Libertadores. Já eliminado da competição, o Tricolor recebe o Binacional no Morumbi, às 21h30. Mas o jogo vale mais do que "apenas cumprir tabela", pois quem terminar em terceiro no grupo se classifica para a Sul-Americana.

Ao time de Fernando Diniz, basta empatar o jogo contra os peruanos que a vaga para a Sul-Americana estará garantida. Apenas se perder a classificação escapa das mãos do São Paulo. Porém, vale lembrar que o Tricolor foi surpreendido pelo Binacional na estreia da Libertadores e perdeu por 2 a 1 na altitude de Juliaca.

O duelo pode ser uma boa oportunidade para Diniz dar rodagem à reservas do time. Um dos jogadores mais pedidos pelos são paulinos é Rodrigo Nestor. Aos 20 anos, o volante, comparado por alguns com Hernanes pelo estilo de jogo, fez apenas três jogos no ano, embora seja uma promessa de Cotia.

No entanto, é possível que Diniz deixe o jovem jogador como opção no banco e opte por começar o jogo com Tchê Tchê e Luan. Daniel Alves, com as ausências de Juanfran e Igor Vinícius, deve jogar na lateral direita, mesmo depois do baixo rendimento contra o Grêmio.

Dois jogadores que perderam espaço no time devem começar a partida. O zagueiro Arboleda deve voltar a fazer dupla com Bruno Alves na defesa (Diego Costa deve ser poupado). No ataque, Pablo deve ser utilizado como titular, já que Luciano sentiu um desconforto muscular e será desfalque. O camisa 9 não marca desde 23 de agosto, acumulando 11 jogos de jejum.

Outro jogador que deve ser poupado é Reinaldo, abrindo espaço para Leo atuar em sua posição de origem - o jogador vinha sendo utilizado como zagueiro nos últimos jogos que atuou. Outras mudanças não estão descartas.

Caso confirme a classificação para a Sul-Americana, o Tricolor conhecerá seu adversário na competição já na próxima sexta-feira, 23 de outubro. Poucas equipes de mais tradição continental disputam o torneio, como , Independiente, e Vélez Sarsfield.

A Sul-Americana pode ser uma boa chance do Tricolor quebrar o incômodo jejum de oito anos sem título. O último foi justamente o torneio continental, em 2012. Mas as duas últimas participações do São Paulo no torneio foram para esquecer. Eliminação na primeira fase contra o Defensa y Justicia, em 2017, e na segunda fase contra o , um ano depois.

Você poderá acompanhar o duelo decisivo para o São Paulo em tempo real aqui na Goal.