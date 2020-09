Por que Klopp x Bielsa é um encontro pra não perder na Premier League

Liverpool e Leeds se enfrentam neste sábado para abrir a temporada do Campeonato Inglês em duelo histórico

Ainda que o Liverpool não tenha conseguido bater o Arsenal na final da Supercopa da Inglaterra, terá outra chance de derrotar um campeão inglês na estreia da Premier League: o time comandado por Jurgen Klopp enfrenta o Leeds United, de Marcelo Bielsa, primeiro lugar da Championship - a segunda divisão inglesa - em 2019-20, neste próximo sábado (12), às 13h30 (de Brasília).

Além de ser um duelo entre dois campeões nacionais em 2019-20 e times tradicionais do norte do país que (hoje) praticam um futebol bonito, e United tem outra coisa em comum: são comandados por estrangeiros que assumiram equipes que vinham de anos decepcionantes e as recolocaram no caminho dos títulos.

Bielsa e Klopp são, acima de tudo, dois dos personagens mais interessantes do futebol mundial: o alemão "punk" que perdeu uma oportunidade de emprego no Hamburgo por usar calças jeans rasgadas, fumar cigarros e não ter papas na língua, além do argentino que revolucionou o futebol, é tratado como ídolo por Pep Guardiola e considerado "loco" por sua personalidade e por, entre outras coisas, ter feito seu time entregar um gol por fair play em 2019.

E faz sentido que os dois sejam oponentes nesta estreia do Campeonato Inglês: Liverpool e Leeds tiveram trajetórias similares nos últimos anos, ao menos nacionalmente. As duas equipes "bateram na trave" em 2018-19, com os Reds fazendo uma campanha histórica na Premier League, mas perdendo o título para o Manchester City, enquanto os Whites lideraram a Championship por muito tempo, mas caíram para terceiro lugar nas rodadas finais e acabaram eliminados nos playoffs de acesso.

Ambos mantiveram o elenco, se reforçaram pontualmente e viveram temporada "dos sonhos" em 2019-20, comemorando títulos nacionais longe de suas torcidas, devido à pandemia do coronavírus.

As cidades de Liverpool e Leeds, separadas por um canal do mapa da , finalmente tiveram motivos para comemorar nos últimos anos - já que o também não vive um século tão bom assim... Ainda que os Whites de Marcelo Bielsa estejam muito distantes dos seus anos de glória, prometem reviver um confronto que já decidiu campeonatos nas décadas de 60 e 70, quando Bill Shankly e Don Revie comandavam as equipes.

Expectativas são muito altas: Bielsa é conhecido por fazer grandes campanhas com equipes menos poderosas, o Leeds se reforçou muito bem - com direito a contratação do hispano-brasileiro Rodrigo - e o time apresentou um excelente nível de jogo na reta final da temporada passada. Com mais peças e um estilo adaptável a Premier League, quem sabe onde os "Dirty Leeds" podem chegar nesta temporada?

Jurgen Klopp, por sinal, é um dos treinadores que está esperando boas performances do rival deste sábado na Premier League.

"Eu tenho muito respeito por ele, acredito que o Leeds vai se dar muito bem na Premier, o estilo de jogo vai funcionar ainda mais contra times melhores! Mal posso esperar para o conhecer, eu sempre o vejo na televisão e ele é um personagem muito interessante. Queria ter uma conversa com ele, mas não sei se Bielsa fala inglês e a única coisa que sei falar em espanhol é pedir uma cerveja." declarou o alemão.

Liverpool e Leeds se enfrentam neste próximo sábado, às 13h30 (de Brasília). Você pode acompanhar o duelo na Goal, com comentários ao vivo dos principais lances da partida CLICANDO AQUI.