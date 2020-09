Liverpool x Leeds: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O atual campeão da Premier League estreia contra o vencedor da Championship, de Marcelo Bielsa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O campeão da Premier League enfrenta o detentor do título da Championship em uma espécie de "Supercopa paralela": o estreia no Campeonato Inglês recebendo o Leeds de Marcelo Bielsaneste sábado (12), às 13h30 (de Brasilia). O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar os lances em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x DATA Sábado, 12 de setembro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela ESPN Brasil. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Sem muitos reforços para 2020-21, o Liverpool aposta na manutenção de elenco para repetir a campanha incrível da última temporada. Para este ano, Jurgen Klopp aposta que alguns jogadores jovens - sejam eles criados na base ou contratados - como Curtis Jones, Neco Williams e Takumi Minamino vão conseguir melhorar ainda mais o elenco dos Reds.

E o Liverpool enfrenta uma pedreira logo na estreia: o Leeds foi campeão absoluto da Championship, praticando um futebol incrível e ofensivo, com a cara de Bielsa. Com reforços poderosos como o hispano-brasileiro Rodrigo - maior contratação da história do clube - e Robin Koch, a expectativa é que os "Dirty Leeds" consigam realizar um ano tranquilo em sua volta à Premier League.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Keita, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Cooper, Koch e Dallas; Costa, Hernandez, Phillips, Klich e Harrison; Rodrigo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Liverpool Supercopa da 29 de agosto de 2020 Liverpool 7 x 2 Blackpool Amistoso 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 20 de setembro de 2020 12h30 (de Brasília) A definirx Liverpool Inglesa 22 de setembro de 2020 15h45 (de Brasília)

LEEDS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Leeds Championship 19 de julho de 2020 Leeds 4 x 0 Charlton Championship 22 de julho de 2020

Próximas partidas