Liverpool, Gerrard, Premier League e a redenção tão sonhada (nas redes sociais)

Seis anos depois do fatídico escorregão, com os mesmos times envolvidos, o final foi bem diferente: Liverpool campeão da Premier League 2019-20

E o , 30 anos depois, é campeão inglês! 30 anos de um jejum que trouxe grandes ídolos da história do clube passando em branco na luta pelo título da Premier League. Acima de todos eles, Steven Gerrard, símbolo máximo de uma geração dos Reds.

O meio-campista, revelado nas categorias de base do clube, passou 17 anos nos profissionais da equipe - além de outros nove na base. Foram mais de 700 jogos, quase 200 gols, nove títulos - incluindo uma Liga dos Campeões, em 2005 - devoção máxima à Anfield e a idolatria de uma torcida apaixonada. No entanto, nenhum campeonato nacional... e um escorregão.

Antes do antipenúltimo jogo da temporada 2013-14 da Premier League, já com Gerrard na reta final de sua carreira, o Liverpool, comandado por Brendan Rodgers, era o líder da competição e receberia o , terceiro colocado. Mas isto é página virada: nem vale a pena contar o que aconteceu naquela partida, cuja história já está mais do que batida. O futuro teria outros planos para os mesmos envolvidos.

No final daquele ano, os Reds seriam vice-campeões ingleses, perdendo um título quase certo para o e retornando à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2010. Pouco importava para uma torcida fanática que viu a taça de campeão inglês escorregar de mãos de seu capitão.

Steven Gerrard deixou o Liverpool no final da temporada seguinte, encerrando uma carreira histórica com apenas um porém: nunca conquistou a tão sonhada Premier League. A idolatria dos fãs do clube não diminiuiu, mas seria impensável afirmar que aquele Chelsea que bateu a equipe em 2014 - com Willian marcando um dos gols - e impediu a conquista não ficou marcado na memória da torcida, bem como do meio-campista.

Seis anos depois, a situação foi bem diferente. Em meio de uma pandemia, eram os Reds que dependiam de uma vitória do Chelsea para serem campeões justamente em cima do Manchester City. Veja bem: pouco depois da saída do capitão, Brendan Rodgers acabou demitido. Para seu lugar, chegou um alemão chamado Jurgen Klopp. Veio o título da Liga dos Campeões, veio campanhas históricas, veio grandes jogadores... mas faltava alguma coisa.

Com gol do mesmo Willian, um Chelsea bem diferente bateu o Manchester City no Stamford Bridge. Sem poderem comemorar nas ruas - em tese... -, dentro de suas casas, a torcida do Liverpool, enfim, pode soltar o grito: "É CAMPEÃO". Dentre os milhões de torcedores, a voz de um garoto nascido em Whiston, Merseyside, nos subúrbios da cidade, certamente ecoou ainda mais forte: Steven Gerrard, agora como fã - papel que vem desempenhando desde que nasceu -, está vingado.