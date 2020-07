Por que Guarín não voltou a jogar com o Vasco no retorno do Carioca?

O volante colombiano esteve ausente das partidas diante de Macaé e Madureira

Fredy Guarín está com futuro incerto no . O jogador, contratado por empréstimo em setembro de 2019, gostou da estadia no clube carioca e teve seu contrato renovado por mais dois anos no começo de 2020, mas vive um problema pessoal que o tirou dos treinos nesta retomada do campeonato estadual.

Em ambas as vitórias da equipe cruz-maltina, já com Ramon Menezes como treinador, jogadores como Fellipe Bastos, Raúl e até Marcos Júnior ganharam oportunidades de formar a dupla de volantes com Andrey.

Ainda não existe nenhuma definição sobre o futuro de Guarín no , dado a seriedade de seu problema pessoal, não divulgado à imprensa, que o fez permanecer na por um mês durante a quarentena. O meio-campista cumpriu o isolamento em seu país natal e, ao voltar ao Rio de Janeiro, foi autorizado pelo clube a continuar com a rotina de treinos em casa.

“Obrigado! Quero agradecer a todos, principalmente a vocês que tiveram essa ideia. Hoje estou sozinho aqui, mas vocês me fizeram sentir em família. De coração, muito obrigado. Obrigado a todos!”



— Fredy Guarín, sobre a surpresa que a Vasco TV fez



Depois de voltar da Colômbia, o volante chegou até a uma cumprir os protocolos de isolamento antes de se reapresentar ao elenco. Mesmo assim, ao chegar na data inicial definida, não apareceu - com permissão do cruz-maltino.

Guarín, inclusive, ganhou nesta terça-feira (30), quando fez aniversário, um presente da Vasco TV e de seus amigos: o jogador recebeu mensagens de "feliz aniversário" de vários atletas e treinadores que fizeram parte de sua carreira.

Com direito a "parabéns" de Hernanes, seu ex-companheiro de , de Jesualdo Ferreira, seu ex-técnico no , e de James Rodríguez, seu compatriota na seleção colombiana, o jogador se disse muito agradecido pelas mensagens e pela atitude do canal de YouTube do clube carioca.

"Estou sozinho, mas vocês me fizeram estar em família." afirmou Guarín no final do vídeo, depois de ouvir todas as mensagens. Querido pela torcida, pode ter certeza que tem a torcida do Vasco do seu lado.