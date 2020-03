Quem é Ramon Menezes? Novo técnico do Vasco tem passagem vitoriosa como jogador

O anúncio pegou a torcida de surpresa; veja a trajetória do ídolo como jogador e treinador

Um velho conhecido da torcida cruzmaltina foi anunciado como novo treinador do : o ex-jogador Ramon Menezes.

Ídolo do clube, o meio-campista conquistou sete títulos com a camisa do , além de ter participado do Mundial de Clubes de 2000 como titular e feito parte da seleção do Bola de Prata do Campeonato Brasileiro de 2002.

Auxiliar técnico permanente da equipe desde o final de 2018, Ramón terá sua grande chance como treinador. Confira a trajetória do ex-jogador.

Sucesso por onde passou

Ao menos por uma coisa, Ramon Menezes não pode ser criticado: o meia teve sucesso por quase todos os times onde jogou, tendo 18 títulos na carreira. , , , , ... e principalmente, Vasco da Gama.

Natural de Contagem, no estado de Minas Gerais, começou sua carreira na . De lá, passou rapidamente pelo e foi jogar no Vitória, um dos clubes onde se tornou ídolo. O "Reizinho da Toca", como é chamado no Barradão, teve grandes atuações e conquistou seu primeiro em 1995.

Sua performance o credenciou a atuar pelo Vasco da Gama, onde se consagrou de vez: foi muito importante - e titular - no time que conquistou títulos como a de 1998, o Brasileirão de 1997 e jogou o de 2000. Ao lado de craques como Romário, Edmundo, Juninho e Mauro Galvão, marcou seu nome na história do cruzmaltino.

Assim, recebeu oportunidades na seleção brasileira e se transferiu ao Atlético-MG, onde conquistou o de 2000, marcando o gol do título. Depois de ter uma passagem curta pelo Fluminense, retornou ao Vasco da Gama, onde conseguiu mais uma proeza: se tornou protagonista.

No Brasileirão de 2002, conseguiu estar entre os artilheiros da competição, marcando 15 gols, mesmo sendo um meio-campista. Fez parte da seleção do Bola de Prata, formando a dupla de meio de campo com ninguém menos do que Kaká.

Nos anos seguintes, foi menos destaque, mas conseguiu ser titular consistente por onde passou: no Tokyo Verdy, do , e nos rivais Fluminense, - de novo - , e Vasco, quase chegou aos dez gols na temporada.

Já veterano, encerrou a carreira do mesmo jeito que a começou: conquistando títulos. Seja no Vitória, onde foi tricampeão baiano, nos anos de 2008, 2009 e 2010, ou no Joinville, campeão da em 2011, foi titular e destaque nas conquistas. Se aposentou em 2013, com 40 anos de idade, deixando para trás uma trajetória vitoriosa no futebol.

Em busca da afirmação como treinador

Assim que terminou a carreira como jogador, Ramon já encarou um novo desafio: agora, tentaria ter o mesmo brilho que teve como atleta à beira dos gramados.

Depois de ser assistente técnico do Joinville por três anos, recebeu oportunidades em vários times. No Anápolis, em 2016, comandou o time nas cinco primeiras partidas no Campeonato Goiano, conquistando duas vitórias, dois empates e uma derrota, antes de ser demitido por conflitos com sua metodologia de trabalho.

Ramon Menezes, ao site Oficial do Vasco:



''Em 2015 tive minha primeira experiência como treinador no Anápolis, depois o Joinville, oito meses no Tombense. Algumas experiências vividas, que me dão um respaldo buscando essa qualificação''.



(📷: Carlos Gregório Jr/Vasco) pic.twitter.com/5eRCpG3AbJ — Meu Gigante! (@meugigante) January 9, 2019

No mesmo ano, terminou os estaduais no de Divinópolis, de volta a Minas Gerais. Teve duas vitórias, um empate e uma derrota, mas não conseguiu impedir o rebaixamento da equipe.

Para a daquele ano, recebeu outra chance no Joinville, que lutava contra o rebaixamento. Quando assumiu a equipe catarinense, ela estava na vice-lanterna, a sete pontos do 16º colocado. Até teve um aproveitamento decente de 44%, com quatro vitórias, empates e derrotas, mas não impediu a queda do JEC.

Em 2017 e 2018, teve passagens curtas pelo Anápolis, novamente, - em quatro partidas - e na Tombense, onde chegou a liderar a Série C, mas foi demitido após uma sequência de seis partidas consecutivas sem vitória. Assim, assumiu uma vaga de auxiliar técnico permanente no Vasco da Gama.

Agora, terá a chance definitiva de sua curta carreira como treinador: estará em um lugar onde já conhece, tem moral com a torcida e um elenco que pode fazer mais do que vinha fazendo. Assim, Ramon busca encontrar de volta a "aura vencedora" de quando era jogador.