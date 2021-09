Por que Firmino e Richarlison não foram convocados por Tite à seleção brasileira?

A dupla não apareceu na lista, mas não tem nada a ver com as restrições da Premier League

Tite convocou nesta sexta-feira (24) a seleção brasileira para os seus três próximos compromissos, todos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Richarlison e Firmino ficaram de fora da lista, apesar de serem homens de confiança do treinador.

A seleção brasileira volta a campo em outubro para mais uma rodada tripla das Eliminatórias. Em sua nova lista de convocados, o técnico Tite trouxe algumas novidades, como o atacante Antony, voltou a chamar Edenílson, mas deixou dois homens de confiança de fora: Richarlison e Roberto Firmino não apareceram na lista, e isso não tem nada a ver com as restrições do futebol inglês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Firmino chegou a ficar de fora de algumas convocações, mas Richarlison era nome frequente, inclusive no time titular. Na última rodada tripla, porém, o Pombo e o atacante do Liverpool não estiveram presentes nos jogos do Brasil por conta da proibição da Premier League imposta aos seus jogadores de virem à América do Sul.

Por que Richarlison e Firmino não estão na lista de Tite?

Esta é a lista de Tite para a rodada tripla das Eliminatórias, agora em outubro🟢🟡🔵



Gostou? Não gostou? Faltou alguém na seleção brasileira? 🤔 pic.twitter.com/C3I96zfkqY — Goal Brasil (@GoalBR) September 24, 2021

Desta vez, porém, os dois “ingleses” não estão na lista por outro motivos. Os dois estão lesionados e ainda sem condições de jogo, portanto Tite preferiu chamar outros jogadores para as vagas.

Richarlison foi colocado de repouso pelo Everton desde que foi caçado em campo no jogo do Everton contra o Burnley, e acabou machucando o joelho. Apesar de não ter sido algo tão sério, que pedisse por intervenção cirúrgica, por exemplo, o atacante, que também está com a mão lesionada, deve ficar afastado por mais algum tempo.

Já Firmino está em fase final no tratamento de uma lesão na coxa, sofrida no final de agosto. Além disso, no Liverpool, o atacante tem sido reserva de Diogo Jota, tendo menos minutos em campo - são apenas 81 nesta temporada.

Mesmo assim, Firmino era uma das possibilidades para substituir Neymar, suspenso para o primeiro jogo da rodada tripla por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Peru.

Os três jogos do Brasil, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai estão marcados, respectivamente, para 7, 10 e 14 de outubro.