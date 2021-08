Premier League x seleções: por que os times ingleses não vão liberar seus jogadores?

Nomes como Richarlison, Alisson e Roberto Firmino podem ficar fora de convocações; entenda a situação

Bomba no futebol de seleções: conforme anunciou nesta terça-feira (24), em uma postagem em seu site oficial, a Premier League e seus 20 times não irão mais liberar jogadores para determinadas seleções.

A medida gerou polêmica e deve tirar nomes como Thiago Silva, Richarlison, Alisson e todos os outros brasileiros que atuem no Campeonato Inglês da seleção brasileira, bem como outros atletas, como Mohamed Salah, de suas respectivas seleções.

Mas porque a Premier League decidiu bater de frente com a Fifa e não liberar seus jogadores? Qual a razão de apenas algumas seleções serem afetadas pela medida?

A razão é simples: Covid-19. Por mais que o Campeonato Inglês pare durante as datas Fifa, todos os jogadores que forem convocados, deixarem o Reino Unido e adentrarem em um país na lista vermelha do governo (incluindo aí o Brasil) precisarão cumprir 10 dias de quarentena antes de voltarem aos gramados.

Isso fará com que a maioria dos convocados perca duas rodadas da Premier League: os jogadores brasileiros do Liverpool, por exemplo, não poderão jogar contra o Leeds, no dia 12 de setembro, e contra o Crystal Palace, no dia 18, já que só se reapresentarão na Inglaterra após o dia 9 de setembro, quando entram em campo contra o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, e terão que cumprir quarentena.

A expectativa dos times é conseguir uma liberação especial do governo para que os atletas não precisem cumprir a quarentena. A proibição só vale para jogos em países classificados na lista vermelha da Covid-19 pelo governo inglês: Salah, por exemplo, não poderia atuar nos jogos disputados no Egito, que está na lista, mas não teria problema em atuar em uma partida fora de cada disputada no Gabão, atualmente na lista laranja.

Algumas federações, incluindo a Conmebol, já prometem acionar a Fifa para que a entidade trate do assunto e consiga as liberações. Caso contrário, Tite, Scaloni e muitos outros terão que levar novas peças para a próxima rodada das eliminatórias.