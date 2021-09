Os convocados da seleção para jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai nas eliminatórias da Copa 2022

Dentre as surpresas na nova lista de Tite para os compromissos de outubro, a manutenção de Edenílson, do Internacional, e a ausência de Daniel Alves

O técnico Tite anunciou, na manhã desta sexta-feira (24), a lista de convocados da seleção brasileira para os próximos jogos da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

A seleção brasileira vai enfrentar Venezuela, Colômbia e Uruguai. O duelo contra os venezuelanos será no próximo dia 7 de outubro em Caracas, depois o Brasil viaja para Barranquilla onde enfrentará os cafeteros no dia 10. Finalizando, a equipe de Tite recebe os uruguaios em Manaus no dia 14.

A grande surpresa é a manutenção do meio-campista Edenílson, chamado na convocação anterior em meio à proibição da chegada dos brasileiros da Premier League. Daniel Alves, até aqui sme clubes após deixar o São Paulo, foi ausência.

Desta forma, a lista de Tite é a seguinte:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Man.City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Edenílson (Internacional)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marseille)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Rafinha (Leeds)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Estes não serão os últimos compromissos da seleção brasileira masculina em 2021. Em novembro a equipe nacional ainda volta a ser chamada, em novembro, para compromissos contra Colômbia e Argentina, também pelas Eliminatórias.