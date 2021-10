Por que Diego Alves não joga pelo Flamengo contra o Red Bull Bragantino?

O goleiro foi cortado da lista de relacionados na última hora

O Flamengo, em busca do topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não está com vida fácil. Como se não sete desfalques para o jogo da 24ª rodada, contra o Red Bull Bragantino, fossem o suficiente, o goleiro Diego Alves foi cortado da lista de relacionados na última hora.

Depois de ouvir da CBF que não teria como adiar os jogos do Brasileirão nas datas Fifa, o Flamengo já tinha entendido que teria desfalques nesta reta final da competição nacional. No entanto, além dos quatro convocados para a disputa das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022, o Rubro-Negro ainda tem mais quatro jogadores no departamento médico - um deles de última hora.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além de Isla (Chile), Arrascaeta (Uruguai) e Everton Ribeiro e Gabigol (Brasil), Renato Gaúcho também não pode contar com David Luiz, Gustavo Henrique e Diego Ribas, todos com problemas musculares na coxa. Às vésperas do jogo, mais uma má notícia para o Rubro-Negro, que também perdeu Diego Alves, titular absoluto no gol do Flamengo.

Algumas horas antes do jogo, às 18h20 (de Brasília) desta quarta-feira (6), o Flamengo emitiu um comunicado em seu Twitter informando sobre a retirada de Diego Alves da lista de relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Segundo o clube, o goleiro apresentou sintomas gripais e, por precaução, foi cortado da partida.

O atleta Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da relação do jogo por precaução. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 6, 2021

Enquanto Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê fazem o trabalho de zaga, a defesa vai ser completada por Gabriel Batista, que vai assumir a vaga de Diego Alves - ele tem 12 jogos disputados na temporada, metade deles pelo Campeonato Carioca. A outra opção para o gol era César, que entrou em campo pela última vez em 10 de janeiro.

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid.