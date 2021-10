Qual a escalação do Flamengo contra o Red Bull Bragantino?

O Rubro-Negro tem oito desfalques para o duelo

Em busca do topo da tabela, o Flamengo tem mais um desafio nesta quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília). O Rubro-Negro viajou à Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, porém, Renato Gaúcho tem uma série de desfalques.

Ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 38 pontos conquistados em 20 partidas - menos do que os outro times -, o Flamengo segue querendo alcançar o líder Atlético-MG. No caminho, porém, terá que passar pelo Red Bull Bragantino, sexto colocado na tabela, sem ganhar nos últimos cinco jogos e com sede de pontos.

O maior problema do Flamengo, porém, se deu depois de ouvir da CBF que não seria possível adiar jogos em datas Fifa. Desta forma, o time vai ter que se virar com desfalques nas próximas rodadas. Ao todo, o Rubro-Negro perdeu quatro ateltas para as seleções nacionais. Além disso, outros três lesionados também estão fora e, de última hora, perdeu também Diego Alves.

Servindo à seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 estão Isla (Chile), Arrascaeta (Uruguai) e Everton Ribeiro e Gabriel (Brasil). Peças fundamentais no time, eles devem ser substituídos, respectivamente, por Matheuzinho, Thiago Maia, Michael e Pedro.

Já na lista dos lesionados estão David Luiz, Gustavo Henrique e Diego Ribas, todos tratando de problemas musculares na coxa. Na zaga, a escolha de Renato Gaúcho deve ser a dupla Rodrigo Caio e Léo Pereira. Completando as baixas na defesa, às vésperas do jogo o clube infomrou que Diego Alves foi cortado por conta de um estado gripal.

O provável time do Flamengo contra o Red Bull Bragantino é formado por: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro.

O único pendurado do time é Vitinho. Desta forma, caso leve um cartão amarelo no jogo desta quarta-feira, o camisa 11 do Rubro Negro será desfalque contra o o Fortaleza, no sábado (9), na Arena Castelão.

A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando AQUI.