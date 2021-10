Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Finalista da Copa Libertadores, o Flamengo visita o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Red Bull Bragantino x Flamengo DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Nabizão. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com desfalques por conta da data FIFA, o Flamengo terá pela frente o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, em busca dos três pontos, uma vez que mira entrar na briga pelo título do Brasileirão.

Convocados, Gabigol, Éverton Ribeiro, Isla e Arrascaeta são desfalques certos.

Por outro lado, Thiago Maia, recuperado de lesão muscular, retorna.

Já o RB Bragantino, com 34 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três empates e duas derrotas.

A equipe de Bragança Paulista segue sem contar com Lucas Evangelista, em tratamento de uma lesão no adutor da coxa direita.

Escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Rodrigo Caio), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira e Vitinho; Michael, Kenedy (Bruno Henrique) e Pedro.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.