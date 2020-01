Por que a Globo não vai passar nenhum jogo da primeira rodada do Paulistão?

Não espere ver muitos jogos do seu time no tradicional horário de quarta a noite

Se você esperava ver a estreia do seu clube no Campeonato Paulista na TV aberta, pode ir tirando o cavalinho da chuva. A primeira rodada do , neste meio de semana (quarta e quinta-feira) não passará na TV Globo, detentora dos direitos de transmissão.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Trata-se de uma decisão estratégica da TV Globo para valorizar a distribuição de jogos em seus canais pagos. Nos últimos anos, a emissora não tem tido grandes números no Ibope transmitindo as primeiras rodadas de campeonatos estaduais. Assim, reduzirá o número de jogos gratuitos no meio de semana.

Das 12 rodadas do , apenas um jogo de quarta-feira será transmitido na TV Globo, na última rodada. Ao todo, duas rodadas não terão transmissão nenhuma na TV aberta. O SporTV também será o foco das transmissões: o canal pago transmitirá mais da metade dos jogos de cada jornada do Paulistão.

No entanto, estas partidas serão em suma maioria aquelas de menor audiência. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos terão a maior parte de seus duelos transmitidos no pay-per-view, afim de aumentar o número de assinaturas do serviço em um período do ano onde o número de assinantes tradicionalmente cai. E nem os clássicos escaparão do Premiere.

Apenas dois dos seis clássicos (dos quatro grandes do estado) terão transmissão na TV Globo: o Choque-Rei ( x ), na segunda rodada, e o Dérbi ( x Palmeiras), na 11ª.

O estreia na competição nesta quarta-feira (22), às 19h15, diante do . Também na quarta acontece o primeiro jogo do Tricolor, diante do Água Santa, às 21h30. O terá uma parada dura ao estrear: recebe o Red Bull , na quinta-feira, às 19h15. Já o Corinthians terá o -SP como adversário, na quinta, às 21h30.