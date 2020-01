Campeonato Paulista 2020: quando começa, quais os times, onde assistir e mais

Confira todas as informações do Paulistão, que terá bola rolando a partir do dia 22 de janeiro

Assim como o Campeonato Carioca, o promete muitas emoções em 2020. Com os grupos já definidos, , e correm atrás do , maior campeão do torneio, com 30 títulos conquistados na história.

Saiba como será disputado o Paulistão!

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

O calendário da CBF prevê para os estaduais 16 datas, entre 22 de janeiro e 26 de abril de 2020. Essas serão as datas de início e do segundo jogo da final do Paulistão 2020.

ONDE ASSISTIR?

A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta.

FORMATO DE DISPUTA

O formato permance o mesmo dos últimos anos, com uma pequena mudança. Os times continuam enfrentando apenas aqueles dos outros três grupos - ou seja, times da mesma chave não jogam entre si. Nas quartas-de-final e semifinais da competição serão disputadas em jogo único. Somente a decisão do Paulistão será jogada em ida e volta.

Essa mudança atende uma solicitação da CBF para que haja pausa no calendário dos clubes nas datas Fifa entre 18 e 26 de março.

Além do troféu, o time campeão embolsará R$ 5 milhões.

Ainda serão rebaixados para a Série A-2 do Paulistão de 2021 os dois times com piores campanhas na fase grupos da competição, independente dos grupos.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Ferroviária Oeste -SP Água Santa Santo André Inter de Limeira

ANOTE NA AGENDA!

A tabela de jogos do Paulistão Sicredi 2020 está desmembrada até o fim da primeira fase com horários, datas e transmissões definidas.

Veja a tabela completa: https://t.co/DaAJA0apEE#Paulistão2020 #PaixãoQueNãoSeMede #EsseÉoMeuJogo pic.twitter.com/FxCnksJABP — FPF (@FPF_Oficial) 26 de dezembro de 2019

TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do contará com 16 equipes.

SANTOS

PALMEIRAS

SÃO PAULO

CORINTHIANS

PONTE PRETA

OESTE

ÁGUA SANTA

NOVORIZONTINO

BOTAFOGO-SP

SANTO ANDRÉ

ITUANO

MIRASSOL

INTER DE LIMEIRA

FERROVIÁRIA

GUARANI

BRAGANTINO

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

Maior vencedor do Campeonato Paulista, o Corinthians ampliou a sua marca em 2019, quando venceu o São Paulo por 2 a 1, em Itaqueta, e levantou o seu 30ª troféu da história.

OS MAIORES CAMPEÕES