Reforços do Palmeiras para 2020: Sampaoli é o alvo

Fique por dentro das contratações, especulações e saídas do time paulista para o próximo ano

O começou o ano de 2019 cheio de reforços - foram dez ao todo -, mas viu o ano chegar ao fim sem um único título sequer. Para 2020, diretoria e torcedores esperam um cenário diferente, com mais conquistas e melhor desempenho dentro de campo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Antes da saída de Alexandre Mattos do comando do futebol, a ideia do clube já era de reduzir a atividade no mercado da bola com relação aos anos anteriores para, então, voltar a dar chances aos meninos da base e apostar em nomes mais 'certeiros' para contratar. Agora, resta saber se o planejamnto seguirá da mesma forma ainda com a mudança de rumo na direção.

Além de um técnico novo, já que Mano Menezes acabou demitido mesmo antes do final da temporada, quem mais pode pintar no Palmeiras a partir de janeiro? Quem deixa o time?

Abaixo, a Goal elenca quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, além de negociações em andamento e rumores sobre o futuro do elenco alviverde, confira!

Quem chega ou volta em 2020?

Artur: o atacante volta de empréstimo do . Após boa temporada pela equipe tricolor, o jogador deve ser aproveitado no ataque alviverde .

o atacante volta de empréstimo do . Após boa temporada pela equipe tricolor, o jogador deve ser aproveitado no ataque alviverde . Yan: emprestado ao Sport em 2019, é mais um atacante que retorna ao clube e deve ser aproveitado. Foi peça fundamental na campanha que marca a volta do time pernambucano à Série A do Brasileiro.

emprestado ao Sport em 2019, é mais um atacante que retorna ao clube e deve ser aproveitado. Foi peça fundamental na campanha que marca a volta do time pernambucano à Série A do Brasileiro. Vinicius Silvestre: o goleiro estava emprestado ao CRB e deve retornar ao clube na próxima temporada.

Além dos três, outros sete jogadores voltam de empréstimo, todos atacantes, mas seguem com futuro incerto no clube. São eles: Kaue, Airton, Leo Passos, Gabriel Leite, Wesley, Erik e Papagaio. Desses, o último é o que mais chances tem de receber oportunidades. Apesar de não ter ido bem nos clubes pelos quais passou - Atlético MG e -, o garoto era bem visto quando estava nas categorias de base do time paulista.

Quando ainda estava na diração do clube, Alexandre Mattos havia promovido alguns garotos da base ao time principal . Esteves, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Verón e Angulo passariam a integrar o elenco já em janeiro de 2020.

Rumores: as contratações sonhadas pelo Palmeiras

​Antes da sáda de Mattos, alguns nomes vinham sido especulados como reforços para o Alviverde, entre eles:

Jorge Sampaoli : o técnico do segue cada vez mais distante da renovação com o time da Vila, e deixa os grandes clubes da América de olho em sua situação: o Racing é um provável destino do argentino , mas o também tem nele a grande aposta para reformular a ideia de futebol no Allianz Parque. A diretoria do Palmeiras já se reuniu com o estafe do estrangeiro e escutou a sua pedida: 4,5 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual) por ano. O valor é para pagamento de salário do treinador e de seus auxiliares. A ifnformação foi divulgada pelo Uol Esporte .

: o técnico do segue cada vez mais distante da renovação com o time da Vila, e deixa os grandes clubes da América de olho em sua situação: , mas o também tem nele a grande aposta para reformular a ideia de futebol no Allianz Parque. A diretoria do Palmeiras já se reuniu com o estafe do estrangeiro e escutou a sua pedida: 4,5 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual) por ano. O valor é para pagamento de salário do treinador e de seus auxiliares. A ifnformação foi divulgada pelo Uol Esporte . Gustavo Henrique: o zagueiro do Santos chega ao final de seu contrato com especulações de diversos times, o Palmeiras sendo um deles. Contudo, o presidente alvinegro, José Carlos Peres, disse ao Lance! que não acha que Maurício Galliote, presidente do Palmeiras, fizesse alguma investida no jogador sem antes consultá-lo.

o zagueiro do Santos chega ao final de seu contrato com especulações de diversos times, o Palmeiras sendo um deles. Contudo, o presidente alvinegro, José Carlos Peres, disse ao Lance! que não acha que Maurício Galliote, presidente do Palmeiras, fizesse alguma investida no jogador sem antes consultá-lo. Luan: segundo o Uol Esporte , o atacente gremista foi oferecido ao Palmeiras. O cenário futebolístico do alviverde, combinado ao interesse que o tem no jogador, no entanto, deve fazer com que as negociações não avançem.

segundo o Uol Esporte , o atacente gremista foi oferecido ao Palmeiras. O cenário futebolístico do alviverde, combinado ao interesse que o tem no jogador, no entanto, deve fazer com que as negociações não avançem. Jorge: notícias de que o Palmeiras tenha sondado o lateral do Mônaco, que está emprestado ao Santos, chegaram à imprensa, mas logo o presidente santsta indicou que tentaria impedir que houvesse uma negociação.

notícias de que o Palmeiras tenha sondado o lateral do Mônaco, que está emprestado ao Santos, chegaram à imprensa, mas logo o presidente santsta indicou que tentaria impedir que houvesse uma negociação. Yony González: apesar dos rumores que apareceram nas redes sociais, o colombiano já estaria acertado com o , de , segundo o luso A Bola .

Quem deixa o clube em 2020?

Apesar de não ter nenhuma saída oficializada, muitos jogadores devem deixar o clube, pelo menos é o que deu a entender a entrevista do presidente, Maurício Galiotte, ao fim do jogo contra o , no dia 1º de dezembro. Galiotte reclamou da falta de atitude, entrega e postura de seus atletas. Os mais cotados para deixar o elenco são:

Borja: o rendimento abaixo do esperado do colombiano pode fazer com que ele deixe o time ainda esse ano

o rendimento abaixo do esperado do colombiano pode fazer com que ele deixe o time ainda esse ano Deyverson: o atacante deve receber proposta da , a saída é do interesse da diretoria

o atacante deve receber proposta da , a saída é do interesse da diretoria Lucas Lima: o jogador também está com rendimento baixo, foi apenas um gol na temporada. Mano Menezes ainda apostava em sua melhora, mas a saída do técnico pode atrapalhar o futuro do meia no clube.

o jogador também está com rendimento baixo, foi apenas um gol na temporada. Mano Menezes ainda apostava em sua melhora, mas a saída do técnico pode atrapalhar o futuro do meia no clube. Thiago Santos: o volante, pouco utilizado pelos treinadores em 2019, acertou a sua transferência para o Dallas, dos . O Verdão receberá US$ 1 milhão (mais de R$ 4 milhões na cotação de hoje) incluindo metas e bônus. O valor fixo é de cerca de US$ 700 mil.

A primeira saída do clube foi anunciada na quarta (04), o zagueiro Edu Dracena . O jogador concedeu sua última entrevista com a camisa do Verdão e se emocionou muito com a despedida. Aos 38 anos ele está se despedindo dos gramados, mas diz que pretende seguir carreira no futebol. Ele estava no clube desde 2016.

Outro veterano de longa data do Palmeiras deixará o clube em 2020: nessa quinta-feira (05), o anunciou a contratação de Thiago Santos , volante de 30 anos, por um milhão de dólares. O meiocampista chegou ao Verdão em 2015 e estava próximo de completar cinco anos na equipe.