Ponte Preta x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Com acesso confirmado, Raposa volta a campo nesta quarta-feira (28); veja como acompanhar na TV

Já garantido na Série A, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Vasco por 3 a 0 e conquistar o acesso à elite do Brasileirão, o Cruzeiro volta a campo na liderança isolada, com 68 pontos. 15 a mais que o Grêmio, segundo colocado.

Para o confronto, Neto, que sofreu uma torção no tornozelo, é tratado como dúvida.

Do outro lado, a Ponte Preta, na sétima posição, com 43 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Guilherme Souza é o mais cotado para assumir a vaga de Mateus Silva, que sofreu um trauma no joelho direito.

Em 30 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 18 vitórias, contra sete da Ponte Preta, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série, a Raposa venceu por 2 a 0.

Escalações:

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Wesley Gasolina), Willian Oliveira, Filipe Machado e Marquinhos Cipriano (Kaiki ou Matheus Bidu); Lincoln (Jajá, Luvannor ou Daniel Jr) e Edu.

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Igor Formiga, Guilherme Souza (Thiago Oliveira), Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca.

Desfalques

Cruzeiro

Chay, com tendinite no tornozelo direito, está fora.

Ponta Preta

Mateus Silva, que sofreu um trauma no joelho direito, e por questões contratuais, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: – Moisés Lucarelli, Campinas, SP

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), EDER ALEXANDRE e GIZELI CASARIL (assistentes), SALIM FENDE (quarto árbitro) e RODOLPHO TOSKI (AVAR)