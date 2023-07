Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam na noite deste domingo (2), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Ituano por 1 a 0 na última rodada, a Ponte Preta busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 15 pontos, enquanto o Novorizontino, brigando pelas primeiras posições, perdeu a sua sequência de sete vitórias consecutivas na última rodada, quando foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Novorizontino soma quatro vitórias, contra duas da Ponte Preta, além de seis empates. No último encontro válido pela final do Paulistão A2, a Macaca venceu nos pênaltis por 3 a 2.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e J. Tavares; Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Matheus Jesus; Dudu, Tales e Eliel. Técnico: Felipe Moreira.

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato; Willean Lepo, Geovane (Rômulo), Marlon (Luiz Gabriel) e Roberto; Jenison, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Ponte Preta

Mateus Silva e Artur estão suspensos, enquanto Elvis e Jean Carlos seguem como desfalques.

Novorizontino

Douglas Baggio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?