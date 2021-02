Piqué vê Messi “mais conectado” ao Barcelona, exalta CR7 e diz que árbitros ajudam o Real Madrid

O zagueiro não fugiu de assuntos polêmicos em entrevista e até cutucou o rival espanhol

Gerard Piqué não fugiu de polêmicas. O zagueiro do Barcelona participou de um quadro de entrevistas no qual reagiu a assuntos quentes no mundo do futebol e falou sobre a permanência de Lionel Messi, a grandeza de Cristiano Ronaldo e até sobre a arbitragem espnhola.

Piqué não costuma fugir dos assuntos polêmicos, e assim foi sua entrevista ao Post United . O zagueiro tinha que reagir a temas atuais do mundo do futebol e foi isso que ele fez.

Um dos assuntos que mais movimenta o noticiário esportivo há algum tempo é justamente algo do Barcelona: a permanência de Lionel Messi no clube. Confiante que o companheiro siga no Camp Nou para a próxima temporada, apesar das desavenças internas, Piqué deixou claro o incômodo quanto a uma fala de Angel Di Maria, sobre uma possível ida do craque ao PSG .

“É surpreendente que um jogador de outro time fale assim. Você tem que perguntar a ele por quê. O que vejo e o que sinto são coisas positivas. Vejo Leo mais conectado do que nunca”, disse o zagueiro, torcedo pela permanência do craque .

E se tem Messi, tem Cristiano Ronaldo. Apesar de nunca ter jogado ao lado do craque português, apenas contra, Piqué rasgou elogios ao atacante da Juventus - mas não compará-lo ao do camisa 10 do Barcelona

“É uma pessoa com uma ambição muito grande. Um trabalhador esforçado, um vencedor... Ele pode competir em tudo. Com algumas condições brutais. O imenso valor que tem Cristiano é que, em um momento em que Messi é o melhor, foi capaz de ganhar cinco Bolas de Ouro. Isso é uma barbaridade”, falou o camisa 3.

Depois de ter passado a maior parte de sua carreira jogando no Barcelona, Piqué já tem a cara do clube. E, junto da identificação com o time que o revelou para o futebol, está a rivalidade com o Real Madrid e as alfinetadas contra os merengues.

O zagueiro culé defendeu que a arbitragem espanhola tem favorecido o Real, uma acusação recorrente no país, e ainda mais desde a reta final da temporada 2019/20 , na arrancada que deu o título da La Liga aos Blancos. Para ele, na dúvida, os merengues são sempre favorecidos.

"Um antigo árbitro, não me lembro quem foi, talvez [Eduardo] Iturralde, disse que 85% dos árbitros são torcedores do Madrid. É uma estatística que foi dita, você pode procurar. Como eles não apitariam a favor do Madrid? Inconscientemente, mas como eles podem não apitar mais em favor de um lado do que do outro? Afinal você é torcedor de um clube? Respeito totalmente o profissionalismo dos árbitros. Eu sei que eles tentam fazer o melhor trabalho possível, mas quando chega um momento de dúvida...".

Piqué está afastado dos gramados desde 21 de novembro, quando sofreu uma lesão no joelho no clássico contra o Atlético de Madrid. Só agora, mais de dois meses depois, é que o zagueiro voltou aos treinos no Barcelona e ainda separado do resto da equipe.