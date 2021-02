Di María vê “muitas possibilidades” de Messi jogar no PSG e irrita técnico do Barcelona

O meio-campista argentino não escondeu o otimismo em jogar ao lado do craque do Barça... e revoltou Ronald Koeman

Apesar de seguir decidindo a favor do Barcelona, o futuro de Lionel Messi no clube catalão segue em jogo. Com vínculo até o final desta temporada e ainda sem estar convencido se o melhor a se fazer é seguir ou não no Camp Nou, o argentino tem sido especulado especialmente em outras duas equipes do futebol europeu: Manchester City e Paris Saint-Germain. E segundo o seu compatriota Ángel Di María, existe uma boa dose de otimismo para que Messi decida pelo futebol francês.

“Eu espero que sim”, disse Di María, após vitória por 3 a 0 do PSG sobre o Nimes, ao ser perguntado sobre a chance de jogar em Paris ao lado de Messi. “São muitas as possibilidades, precisamos ficar tranquilos e as coisas vão se desenrolar”, completou para o Canal +.

O próprio Di María tem contrato com o PSG até junho deste ano, mas deseja seguir no clube e acredita que, assim que as negociações pela permanência de Neymar terminarem, não encontrará problemas para assinar um novo vínculo.

“Estamos conversando tranquilamente neste momento. O Neymar é muito mais jovem, então é normal que falem primeiro com ele. Nós vamos negociando pouco a pouco. O importante é que eu estou feliz em Paris”, completou o meio-campista.

A quilômetros de distância, as palavras de Di María sobre Messi não demoraram a repercutir. Logo após a épica vitória por 5 a 3 sobre o Granada, com o resultado válido pela Copa do Rei sendo definido apenas na prorrogação, o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, soube das palavras ditas pelo jogador do PSG e não escondeu sua irritação - o que não é novo dentro do Barcelona quando este assunto vem à tona.

(Foto: Getty Images)

“Eu acho uma falta de respeito. A pessoa pode se enganar quando diz algo assim, especialmente para não esquentar ainda mais o jogo da Champions League”, disse, referindo-se ao encontro marcado entre os dois clubes pelas oitavas de final da competição europeia. “Não é justo, não acho que seja respeitável com o Barça falar assim de um jogador nosso. Falam muito sobre o Leo (Messi), que joga pelo Barça. Além disso, temos uma eliminatória contra eles”, completou.

Barcelona e PSG se encontram no próximo 16 de fevereiro pela Champions League.