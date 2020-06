Apito amigo' para o Real Madrid, uma acusação que esquenta o Espanhol

Time da capital espanhola tem visto várias acusações a respeito de um suposto benefício para si surgirem a cada dia conforme LaLiga se aproxima do fim

Que Gerard Piqué é uma figura polêmica e gosta de falar e provocar não é novidade para ninguém. Conhecido por ser um dos mais comunicativos atletas do , Piqué tem sido um dos principais porta-vozes de uma acusação grave: um suposto "apito amigo" para que o consiga conquistar o título de campeão de LaLiga.

Embora grave, as acusações não são novidade, já que em diversos outros momentos da disputa do espanhol o Real Madrid é acusado de ser beneficiado pela arbitragem.

Após o empate do Barcelona com o Celta de Vigo, por 2 a 2, no último sábado (27), o zagueiro catalão voltou a reclamar, embora dessa vez de forma mais sutil e irônica. O camisa 4 do Barça foi ao Twitter e postou um trecho da música "Time to pretend", da banda de pop rock indie, MGMT.

We were fated to pretend. To pretend. — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 27, 2020

"Nós estamos destinados a fingir. A fingir", escreveu o defensor em sua rede social.

A postagem irônica se refere claramente a uma insatisfação ocorrida no empate entre Barça e . O juiz anotou uma falta de Piqué no ex-Barça, Rafinha, que gerou o gol de empate da equipe de Vigo. O tento quebrou a possibilidade de vitória do Barça e deixou o Real Madrid mais próximo de assumir a ponta da tabela e abrir dois pontos de diferença, faltando apenas sete rodadas para o fim do torneio.

Piqué tem sido quase que um "representante" da desconfiança culé a respeito da arbitragem supostamente favorável ao Real. Com uma personalidade expressiva, que muitas vezes o aproxima do famoso "falastrão" (vale lembrar o caso do "se queda", sobre Neymar), Piqué tem recorrido a falar irônicas para tentar passar uma mensagem de que o Barça estaria sendo prejudicado pelos árbitros, de propósito.

Recentemente, Piqué lançou uma frase polêmica, que foi interpretada como uma crítica à atuação arbitral favorável ao Real. "Vendo que fizemos nos últimos três jogos, acho que vai ser muito difícil ganhar a . Não dependemos só da gente, mas vamos fazer o possível. Difícil crer que o Real Madrid perca pontos", afirmou o zagueiro. Essas palavras levaram a uma resposta de Zidane, que afirmou que tal favorecimento não existe.

Porém, não é apenas Piqué que tem feito críticas a toda essa situação. A mídia catalã tem sido bastante enfática nas reclamações sobre os juizes e o Real Madrid. Na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad na última semana, jornais como o Mundo Deportivo e o Sport teceram duras críticas.

Uma das matérias afirmava que o Real Madrid estava com "o VAR como aliado". Palavras como "polêmica" não faltam nos jornais catalães quando o assunto é o Real Madrid.

De qualquer maneira, é claro que Piqué conseguiu algo que queria: chamar a atenção para o assunto e colocar o Real Madrid sob escrutínio da mídia e dos torcedores rivais. Qualquer que seja o erro de arbitragem que favoreça os merengues será incorporado à narrativa acusatória de Piqué.

Faltando apenas sete rodadas para o fim do espanhol, a disputa pelo título está aberta. E com o fato de o Barcelona jogar todas as partidas antes do Real Madrid até a conclusão, não faltarão polêmicas para essa que promete ser uma das mais acirradas disputas pela LaLiga nos últimos anos. A certeza é que teremos uma reta final quente e cheia de controvérsias.