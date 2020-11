Piqué torce para Messi ficar no Barcelona e revela vontade de ser presidente do clube

Em entrevista concedida ao Marca, o defensor comentou sobre a situação de seu companheiro de equipe

Com "um pé fora do Barcelona", Lionel Messi não deve ficar na equipe catalã para a próxima temporada... mas não se Gerard Piqué poder impedir. Em entrevista concedida ao periódico Marca, o defensor afirmou que torce para que o clube e o elenco consigam "seduzir" o craque, para impedir a sua saída no final do ano.

Não é segredo que o argentino deixou claro a sua vontade de deixar o clube que o consagrou. Em entrevista exclusiva à Goal, contou abertamente que pediu para ir embora, e só não conseguiu sair devido à ameaça da equipe blaugrana e da de o colocarem na justiça, por uma suposta brecha de contrato.

Uma das razões pelas quais Messi gostaria de ir embora do é que, segundo ele, o time não tem mais o que é necessário, segundo o projeto do ex-presidente Josep María Bartomeu, de brigar com tudo por conquistas importantes, como a Liga dos Campeões. Nem mesmo a contratação de Ronald Koeman como treinador fez com que o atleta reconsiderasse sua posição, de imediato.

Por essas e outras razões que Piqué tem o interesse de "seduzir" o argentino: mostrar que o elenco tem condições, sim, de brigar pela Champions, e que as coisas, após um período sombrio, voltam a ser conduzidas com seriedade e inteligência na diretoria do clube.

"Eu não sei se Messi vai ficar. Estamos todos esperando que ele fique, mas é uma decisão muito sua, pessoal. Veremos." declarou, quando questionado sobre o assunto. "Espero que continue sempre vestindo a camisa do Barcelona e estamos esperando, de alguma maneira, que possamos seduzir ele para que ele fique por mais temporadas."

E se a diretoria do Barcelona não vai fazendo um papel aceitável na condução do clube, Piqué também está de olho para possivelmente substituir o comando. Claro que no futuro. Novamente, o defensor revelou seu sonho de, um dia, ser presidente da equipe blaugrana.

"Nas eleições atuais, não posso, sou jogador, mas nunca se sabe no futuro. Eu sou muito torcedor desse clube. Gostaria de ajudá-lo da melhor forma, e por isso, quero me preparar muito antes de exercer a função de presidente." revelou, deixando claro sua vontade. "É algo que eu decidirei no futuro, mas eu tenho esse sonho comigo."