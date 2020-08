'Piqué é meia boca, como eu. O melhor é o Sergio Ramos', diz ex-zagueiro do Real Madrid

O ex-jogador disparou contra o zagueiro catalão, alvo de críticas nesta última temporada

Sergio Ramos é o melhor zagueiro do mundo? Alguns não vão ter dúvidas de que este é o caso, ao passo que outros podem considerar que nomes como Virgil van Dijk e Kaildou Koulibaly vivem um melhor momento. Gerard Piqué, pelo contrário, parece longe de entrar na discussão.

Com 33 anos, o defensor catalão não viveu sua melhor temporada com a camisa do , sendo questionado pela torcida em alguns momentos por falhas e performances aquém do esperado. Além disso, também foi envolvido no chamado "BarçaGate", escândalo onde a diretoria do clube foi acusada de contratar serviços nas redes sociais para atacar alguns jogadores do elenco, estando Piqué entre eles.

Enquanto os catalães vivem uma temporada ruim e sem títulos, alguns até chegam a afirmar que Gerard Piqué sempre foi superestimado e fez sua fama por estar junto de outros grandes jogadores e ter poder midiático - seja por ser considerado "bonito" ou pelo seu envolvimento com a cantora Shakira.

Óscar Ruggeri, ex-zagueiro do , e campeão mundial pela em 1986, é um dos que carrega esta opinião. Em entrevista concedida a Fox Sports, o ex-jogador comentou sobre o que pensa de alguns dos principais nomes da posição.

"Piqué é um jogador meia boca, como era eu, e como são muitos outros. É bonito, tem uma barba legal, está com a Shakira, mas se jogasse no , ninguém o conheceria." opinou Ruggeri. "Piqué tem qualidade técnica, mas só sai jogando bem pois está no Barcelona e não recebe pressão, a não ser quando joga contra outras grandes equipes. É um jogador normal."

Campeão de , mais de 100 gols na carreira e papai de novo. Que ano pro Sergio Ramos! pic.twitter.com/bKlqTLTK8J — Mundo da Bola (@mundodabola) July 27, 2020

Mas se o argentino considera Piqué "apenas meia boca", não poupou elogios sobre Sergio Ramos. O defensor brilhou na conquista da La Liga 2019-20, marcando gols e defendendo à meta de Courtois. Cada vez mais, deixa claro que é decisivo para os títulos do Real Madrid.

"O melhor do mundo? Sergio Ramos, de longe. Está muito na frente de seus rivais." declarou o campeão mundial.

E você, concorda com Ruggeri? Acha Piqué superestimado? Ou acredita que o argentino deixou o seu "sangue madridista" falar mais alto?