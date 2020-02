Quantos gols Sergio Ramos marcou na carreira?

Zagueiro é acostumado a marcar gols decisivos na história do Real Madrid

Um dos grandes ídolos recentes da história do , Sergio Ramos sempre se notabilizou pelo seu poderio ofensivo, além do defensivo. Autor de tentos decisivos, o zagueiro vem demonstrando que seu papel é relevante nas duas áreas, não apenas na defensiva, registrando mais de 100 gols na carreira.

Terceiro defensor que mais marcou gols na história do Campeonato Espanhol, Ramos está atrás apenas de Fernando Hierro, com 105 tentos, além de Ronald Koeman, que soma 67.

Clube Gols Real Madrid 90 635 3 50 21 170 TOTAL 114 855

O Sevilla é a vítima favorita do zagueiro, com sete gols marcados, seguido por , com seis, e Club, Malaga e , com 5.