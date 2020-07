Sergio Ramos é mais artilheiro que Ronaldinho e até Neymar em La Liga

O zagueiro do Real Madrid tem mais gols do que grandes atacantes do futebol espanhol

Zagueiro, mas com o faro de gols de um camisa 9, Sergio Ramos terminou a temporada de com 11 gols marcados e entre os maiores artilheiros da edição 2019-20 do Campeonato Espanhol. Mas não é só isso, o jogador o superou o número de tentos de grandes atacantes que passaram pela .

Desde a retomada de La Liga depois da paralisação forçada pela pandemia do coronavírus Covid-19, Sergio Ramos fez dez partidas e marcou seis gols, um dos melhores aproveitamentos, até mesmo para atacantes, neste período - é o mesmo número de Lionel Messi e apenas um tento atrás de seu companheiro de equipe, Karim Benzema.

Mas, para além disso, o camisa 4 merengue chegou aos 72 gols marcados no Campeonato Espanhol, desde sua temporada de estreia, em 2003-04, ainda jogando pelo . Este número fez com que ele superasse Ronald Koema como o defensor mais artilheiro da competição.

Os 72 gols marcados também significaram que Sergio Ramos, um zagueiro, que sempre jogou assim, tem mais gols que Diego Costa (71), Ronaldinho Gaúcho (70), Neymar (68), Koeman (67), Luís Figo (66). Além disso, está muito perto de alcançar nomes como Bernd Schuster (74), Juanito (74), Agüero (74), Joaquín (76) e Gareth Bale (80). Isso tudo além de ter superado a marca de gols dos rivais do Barcelona Sergio Busquets, Carles Puyol e Andrés Iniesta, somados.

Em 2019-20, até agora, Ramos marcou 13 gols, mas um temporada com vários gols não é novidade para o zagueiro, em 2018-19 terminou com 11 tentos e em 2016-17 - quando Cristiano Ronaldo ainda era o homem das bolas paradas no Real Madrid - fez dez, tendo uma média de 9,75 gols por temporada nas quatro últimas que disputou.

Ainda existe a possibilidade de que o espanhol marque mais algumas vezes, desta vez na Liga dos Campeões, onde ele tem uma média de 0,1 gol por jogo. No entanto, isso não vai ser possível no jogo contra o , no próximo dia 7, já que o zagueiro foi expulso na partida de ida.

Portanto, se os merengues quiserem ver Sergio Ramos comemorando mais tentos e, quem sabe até um dos decisivos que ele sabe bem como fazer, vão precisar reverter o 2 a 1 sofrido no primeiro jogo contra os ingleses para, assim, avançar de fase e dar uma oportunidade ao seu zagueiro artilheiro.