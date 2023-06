Perto do São Paulo, Erick avisa que não deve renovar com o Ceará

Atacante de 25 anos negocia com o Tricolor paulista e pode assinar pré-contrato com o clube no mercado da bola

Perto de um acordo com São Paulo para a assinatura de um pré-contrato, Erick sinalizou à diretoria do Ceará que não pretende renovar com o clube, como soube a GOAL.

O atacante de 25 anos tem vínculo com os cearenses até dezembro de 2023. A diretoria ofereceu a ele uma prorrogação do compromisso por três temporadas, mas o jogador recusou a oferta. Ele tem predileção para uma transferência ao Tricolor paulista.

Com as tratativas em curso para assinar um pré-contrato com o São Paulo, Erick gostaria de tentar uma transferência imediata ao Morumbi. A situação financeira do clube, no entanto, é um aspecto que pesa de forma contrária a um acordo.

O Ceará não tem interesse em liberá-lo neste momento, exceto que haja uma compensação financeira minimamente vantajosa — os valores ainda não foram definidos. No entanto, é difícil que o Tricolor paulista faça algum investimento nesse momento.

A tentativa de contratação do atleta é um pedido do técnico Dorival Júnior. O treinador disse à diretoria que gostaria da contratação de mais duas opções para o ataque no mercado da bola — uma das opções seria Erick, enquanto a outra alternativa é avaliada pelo departamento de futebol.