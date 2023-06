São Paulo desiste de Savarino e prepara proposta por Erick, do Ceará

Tricolor paulista não está disposto a investir valor elevado por Savarino, mas busca pré-contrato por Erick

O São Paulo desistiu da contratação de Jefferson Savarino no mercado da bola e prepara uma proposta para assinar pré-contrato com Erick, do Ceará, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol.

A princípio, o Tricolor paulista estava disposto a pagar até US$ 3 milhões (R$ 14,3 milhões na cotação atual) ao Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, para contratar o venezuelano na janela de transferências. Entretanto, os estadunidenses queriam um valor superior pela liberação do atacante.

Em crise financeira, o São Paulo descartou apresentar uma oferta pela contratação do estrangeiro, que defendeu as cores do Atlético-MG entre 2020 e 2021. O foco passou a ser Erick, atacante que tem vínculo com o Ceará até 31 de dezembro de 2023.

O atleta, que atua pelos lados do gramado, foi procurado para assinar pré-contrato com o Tricolor paulista e se mudar para o Morumbi a partir de janeiro de 2024. É possível ainda negociar a chegada ao clube antes do término do compromisso.

Erick é o principal nome do Ceará na atual temporada. Ele esteve em campo em 33 partidas, somando 2.449 minutos. No período, marcou 13 gols e se responsabilizou por dez assistências.