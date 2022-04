Pep Guardiola alfineta elogios de Klopp ao elenco do Liverpool

Manchester City e Liverpool têm sido grandes protagonistas no futebol, não só na Inglaterra - onde estão disputando o título inglês - como em todo o cenário europeu - com ambos nas semifinais da Liga dos Campeões. Sempre brigando pelo topo, os times são comandados por dois dos melhores treinadores da atualidade, Pep Guardiola e Jürgen Klopp. Portanto, então, é comum que nas coletivas, o rival sempre seja abordado, e foi com que aconteceu nesta sexta-feira (29), dando chance ao espanhol de parabenizar e alfinetar seu colega de profissão.

Não é difícil achar argumentos que mostrem que Manchester City e Liverpool são dois dos melhores times atualmente - inclusive, ambos saíram na frente em suas disputas de semifinal na Champions League nesta semana. E muito disso, nitidamente tem a ver com o fato de que são comandados por dois dos melhores treinadores da atualidade. Assim, então, é comum o assunto de renovação de contrato ser trazido aos dois, ainda mais quando um deles anuncia extensão de vínculo.

E foi isso o que aconteceu nesta sexta-feira (29), na entrevista de Guardiola às vésperas do confronto contra o Leeds, apenas um dia depois que o Liverpool anunciou a renovação do contrato de Klopp. Uma das perguntas feitas ao treinador espanhol foi se o fato de o rival ter aumentado seu vínculo poderia inspirá-lo a fazer o mesmo. Na resposta, Pep fez questão de negar a relação, mas também aproveitou para parabenizar o alemão.

"Parabéns para Jürgen, para o Liverpool. Ele é muito bom para a Premier League. Desejo para ele o melhor no futuro", disse Pep. "Meu futuro é o Leeds e o fim da temporada. Cada situação é uma situação. Se nós decidirmos ficar por mais tempo, é porque decidimos, não porque meu colega Jürgen renovou ou não renovou. Não vejo nenhuma relação nisso".

No entanto, o clima amigável logo se dissipou com uma alfinetada de Guardiola na resposta de uma pergunta que veio um pouco mais tarde. Na ocasião, o espanhol foi perguntado sobre o prêmio de melhor jogador da temporada inglesa dado a Salah pela associação de jornalistas da Inglaterra, e se uma vitória de algum jogador do City não seria mais justa. E essa foi a deixa perfeita para que Pep ironizasse Klopp.

"Parabéns a Salah. Ele [De Bruyne] já ganhou. Jürgen disse que tem o melhor goleiro, o segundo melhor goleiro no mundo, o melhor zagueiro, o melhor volante, o melhor atacante... Então é normal que eles vençam todos os prêmios", disse em referência à entrevista concedida por Klopp junto com o anúncio de sua renovação.