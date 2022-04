Leeds x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

A Premier League já está em sua reta final e agora, mais do que nunca, cada jogo é muito importante. Brigando por coisas diferentes, Leeds e Manchester City se reencontram neste sábado (30), às 13h30 (de Brasília), pela 35ª rodada, depois de um 7 a 0 dos Citizens no primeiro turno. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds x Manchester City DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Elland Road - Leeds, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Constantine Hatzidakis e Neil Davies

Quarto árbitro: Robert Jones

VAR: Darren England

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o STar+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Elland Road. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Leeds chega nesta reta final de Premier League ainda muito próxima da zona do rebaixamento, com apenas cinco pontos de vantagem em relação ao Everton, time que abre o Z3. É importante para a equipe que o o resultado do primeiro turno, quando perdeu para o City de 7 a 0, não se repita, uma vez que o resultado pode complicar ainda mais o time de Jesse Marsch.

Enquanto isso, o Manchester City apenas conta as rodadas para o final do campeonato, já que segue na liderança. No entanto, é importante que o time de Pep Guardiola não tropece, afinal, o Liverpool segue apenas um ponto atrás faltando mais cinco jogos para cada um.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Leeds

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 0 Leeds Premier League 25 de abril de 2022 Watford 0 x 3 Leeds Premier League 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Leeds Premier League 8 de maio de 2022 10h (de Brasília) Leeds x Chelsea Premier League 11 de maio de 2022 15h30 (de Brasília)

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 4 x 3 Real Madrid Liga dos Campeões 26 de abril de 2022 Manchester City 5 x 1 Watford Premier League 23 de abril de 2022

Próximas partidas