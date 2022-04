Semifinais da Champions League: classificados, datas, sorteio e mais da edição 2021/22

O mata-mata da Champions League, a maior competição de clubes da Europa, segue a todo vapor com os jogos das semifinais.

Depois da disputa da fase de grupos, oitavas e das quartas, apenas quatro times avançaram para as semifinais, que, a partir de agora, vai se afunilar cada vez mais.

Gigantes como Real Madrid, Liverpool e Manchester City seguem vivos pela disputa do título, enquanto outros times correm por fora na competição. A grande final será disputada em campo neutro, no Stade de France, na França, no dia 28 de maio de 2022.

A GOAL te mostra tudo sobre os jogos das semifinais da Champions League.

Quais times se classificaram para as semifinais da Champions League 2021/22?

Getty

Para a surpresa de muitos, equipes como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain foram eliminadas da competição, ficando de fora das semifinais. Ao fim dos duelos das quartas de final, apenas quatro times seguem na competição. Veja:

Real Madrid

Villarreal

Atlético de Madrid ou Manchester City

Liverpool ou Benfica

Quando acontecem os jogos das semifinais da Champions League 2021/22?

Os jogos de ida das semifinais da Champions League começam nos dias 26 e 27 de abril, enquanto os duelos da volta acontecem nos dias 3 e 4 de maio.

A Uefa, organizadora da competição, já tem também pré-estabelecidoa data da grande final, que está marcada para acontecer no dia 28 de maio, na França. Veja:

Mais artigos abaixo

Semifinal

26/27 de abril de 2022 - ida

3/4 de maio de 2022 - volta

Final

28 de maio de 2022 - Stade de France, França

Quais foram os duelos das quartas de final da Champions League 2021/22?

Getty Images

Manchester City x Atlético de Madrid

IDA: 5 de abril - Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid

VOLTA: 13 de abril, às 16h (de Brasília) - Atlético de Madrid x Manchester City

Benfica x Liverpool

IDA: 5 de abril - Benfica 1 x 3 Liverpool

VOLTA: 13 de abril, às 16h (de Brasília) - Liverpool x Benfica

Villarreal x Bayern de Munique - Villarreal classificado

IDA: 6 de abril - Villarreal 1 x 0 Bayern de Munique

VOLTA: 12 de abril - Bayern de Munique 1 x 1 Villarreal

Chelsea x Real Madrid - Real Madrid classificado

IDA: 6 de abril - Chelsea 1 x 3 Real Madrid

VOLTA: 12 de abril - Real Madrid 2 x 3 Chelsea

Onde assistir aos jogos das semifinais da Champions League 2021/22?

Os jogos das semifinais serão transmitidos pela TNT Sports e Space, na TV fechada, e pelo SBT, na TV aberta. Além disso, os torcedores podem acompanhar todos os duelos pela HBO Max, no streaming.

O SBT, por sua vez, tem 13 jogos para transmitir durante toda a competição, contando as seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semis e mais a grande final.

Qual o canal da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Qual o canal do Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

Qual o canal do SBT?

SKY:

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET:

Canal digital: 17

Canal HD: 509

​​ VIVO:

Canal digital: 222

OI:

Canal digital: 11

Claro TV:

Canal digital: 23

Algar TV:

Canal digital: 701

TV Alphaville: