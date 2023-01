Os jogos do Paulistão 2023 que o Youtube vai transmitir de graça

Plataforma transmitirá 16 jogos do Campeonato Paulista de 2023

O Campeonato Paulista de 2023 já está em andamento, e, assim como a temporada passada, a atual edição do Estadual terá transmissão grátis de algumas partidas pelo YouTube, no seu canal oficial (@Paulistao), com um jogo por rodada sendo transmitido na plataforma.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

A plataforma transmitirá, ao todo, 16 jogos do Campeonato Paulista, sendo um por rodada na fase de grupos (que ao todo tem 12 rodadas), uma das quartas de final, uma das semifinais e as duas finais. Na rodada de abertura da atual edição, o jogo entre Santos e Mirassol foi o transmitido pela plataforma. Confira abaixo os jogos do Paulistão que serão transmitidos pelo YouTube.

RODADA JOGO DATA HORÁRIO (DE BRASÍLIA) 2ª rodada Ferroviária x São Paulo 19 de janeiro 19h30 3ª rodada Inter de Limeira x Corinthians 21 de janeiro 18h30 4ª rodada Ituano x Palmeiras 25 de janeiro 19h30 5ª rodada São Paulo x Corinthians 29 de janeiro 18h30 6ª rodada Palmeiras x Santos 4 de fevereiro 18h30 7ª rodada Palmeiras x Inter de Limeira 9 de fevereiro 19h30 8ª rodada Água Santa x Palmeiras 12 de fevereiro 11h 9ª rodada Santo André x Santos 16 de fevereiro 19h30 10ª rodada São Bento x São Paulo 18 de fevereiro 18h30 11ª rodada São Paulo x São Bernardo 25 de fevereiro 18h30 12ª rodada Corinthians x Santo André 5 de março 16h

Onde mais assistir ao vivo ao Paulistão 2023?

Além das transmissões do YouTube, os torcedores também podem assistir aos jogos do Campeonato Paulista na TV aberta pela TV Record, que já havia transmitido a competição na temporada passada.

Além disso, os jogos terão a transmissão da HBO Max e do Paulistão Play, no streaming, além da TNT e Premiere na TV fechada.