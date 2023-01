HBO Max: preço e como assinar o streaming que transmite Champions League, Paulistão e mais

Serviço está disponível para assinatura; veja os conteúdos e planos para contratar a plataforma

A HBO Max é o serviço de streaming do Grupo Warner, responsável por canais como TNT, Space, Cartoon Network, TNT Sports e Warner Channel. Estes canais têm suas programações ao vivo disponíveis no serviço, que oferece, além de uma gama de séries e filmes, transmissão ao vivo de algumas das principais competições esportivas do mundo, como a Uefa Champions League.

Além de ser o principal detentor de direitos do maior torneio de clubes do planeta, a HBO Max também é o lugar onde é possível assistir a alguns jogos do Campeonato Paulista de 2023 com exclusividade, bem como partidas da Uefa Nations League e Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo e da Eurocopa.

Outros conteúdos relevantes estarão no catálogo do HBO Max, como as aclamadas séries Friends, Um Maluco no Pedaço, Game of Thrones, A Casa do Dragão e The Last of Us, filmes clássicos como Casablanca e Laranja Mecânica e blockbusters como a saga Harry Potter e conteúdos da DC como Coringa, a saga Cavaleiro das Trevas do Batman e Esquadrão Suicida.

Quanto custa e como assinar o HBO Max?

O UOL PLAY é uma ótima pedida para quem quer assistir ao conteúdo da HBO Max - e ainda ter acesso a uma série de canais ao vivo e sob demanda como Sony Channel, History Channel, MTV, Paramount e Paramount+, BandSports, Band News, Comedy Central, Arte1 e muito mais.

A oferta no combo UOL PLAY + HBO Max sai pelo preço de R$ 69,90 mensais, com possibilidade do uso de várias telas ao mesmo tempo. Você também pode fazer o teste gratuito por 7 dias, caso ainda tiver dúvidas sobre o serviço.

Clique aqui e acesse o UOL PLAY para assistir à HBO Max e muito mais