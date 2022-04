Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Serie A 2022

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste sábado (9), no Allianz Parque, a partir das 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ceará DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (9), no Allianz Parque. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com mais de 20 mil ingressos vendidos, o Palmeiras se prepara para estrear no Brasileirão 2022, embalado com o título do Paulistão e a vitória sobre o Táchira na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Campeão do Estadual, da Copa do Brasil, da Libertadores (duas vezes) e da Recopa Sul-Americana, o técnico Abel Ferreira vai em busca do inédito título no comando do Verdão.

Do outro lado, o Ceará deixou de lado as eliminações da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, e venceu o Independiente por 2 a 1 na Sul-Americana no meio da semana.

Como mandante, o Palmeiras nunca perdeu para o adversário. São 15 jogos, com 12 vitórias, três empates, 36 gols marcados e apenas seis sofridos.

A vantagem do Verdão também é marcada no retrospecto geral. Em 33 jogos disputados entre as equipes, os paulistas venceram 19 vezes, contra apenas quatro triunfos do Ceará, além de 10 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Ceará nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,44 no triunfo do Verdão, $ 4,20 no empate e $ 8,50 caso o time cearense vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 São Paulo Paulista 3 de abril de 2022 Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras Libertadores 6 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Petrolero Libertadores 13 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Goiás x Palmeiras Brasileirão 16 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 (3) x (4) CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2022 Ceará 2 x 1 Independiente Copa Sul-Americana 5 de abril de 2022

Próximas partidas