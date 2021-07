Abel Ferreira no Palmeiras: jogos, gols, títulos e mais números do técnico

Confira os principais dados e estatísticas da passagem do português no comando do Verdão

Abel Ferreira foi anunciado como treinador do Palmeiras no decorrer da campanha 2020, quando deixou o PAOK para assumir o lugar deixado pelo demitido Vanderlei Luxemburgo. Desde então, conquistou a Copa do Brasil 2020, a Copa Libertadores 2020 e a idolatria da torcida palmeirense.

Agora, em sua segunda temporada, pode até ter batido na trave no Paulistão, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, mas segue vivo em outros torneios - além de ser o atual líder do Brasileirão.

O Palmeiras, então, segue querendo o bicampeonato da Copa Libertadores, bem como quebrar a hegemonia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E isso só será possível caso Abel Ferreira continua fazendo um trabalho sólido no comando do clube.

Retrospecto de Abel no Palmeiras

(Foto: Getty Images)

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 71 42 12 17 64,7%

Abel estreou como treinador do Palmeiras em 5 de novembro de 2020, com vitória por 1 a 0 contra o RB Bragantino, pela Copa do Brasil. No total, já foram 71 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. O time marcou 114 vezes e sofreu 54 gols no período.

A principal marca é um retrospecto incrível na Libertadores: são 14 jogos, 12 vitórias e duas derrotas para o Verdão com o português no comando, com incríveis 37 gols feitos e apenas dez sofridos.

Saldo de gols

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 114 54 60

Títulos conquistados

(Foto: Getty Images)

Copa do Brasil: 2020

2020 Copa Libertadores: 2020

Artilheiros do Palmeiras com Abel Ferreira

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)